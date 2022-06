Ingyen zsákolhat be egy Trónok harcás játékot

Ingyen van a Wolfenstein: The New Order

A Bioshock-trilógia és a Wolfenstein: The New Order után ismét komoly ajánlattal állt elő az Epic Games Store csütörtök délután, ezúttal A Game of Thrones: The Board Game szerezhető be teljesen ingyenesen PC-re. Emellett a Car Mechanic Simulator 2018 is elérhetővé vált. Ha valaki szeretne hozzájutni a játékhoz, annak nincs sok dolga: a játék megszerzésének feltétele mindössze egy élő regisztráció az Epic Games Store-ban.

Ha ez megvan, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, az adatlapjára jutva igényelni, majd ezt követően a a játék bekerül a felhasználó játéklistájába, ahonnan a jövőben bármikor telepíthető, így játszható lesz. Az akció június 30-án délután 5 óráig tart. Ekkor újabb játék válik ingyenesen elérhetővé bárki számára.