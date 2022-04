A Fortnite játékosai 100 millió dollárt gyűjtöttek Ukrajnának

A népszerű videójáték új szezonjával egy időben gyűjtési akciót indított az Epic Games, melynek keretében már 100 millió dollárt gyűjtöttek a menekültek megsegítésére.

Napjaink egyik legnépszerűbb videójátéka, a Fortnite új szezonjának elindításával rengeteg felhasználót vonzott be, ami többek közt annak is volt köszönhető, hogy leállították a nem túl népszerű erődépítési játékmódot. Azonban nem ez volt az egyetlen fejlemény, aminek örülhettek a rajongók. Az Epic Games kiadó ugyanis bejelentette, hogy korlátozott ideig minden játékon belüli vásárlásból származó bevételt az ukrajnai menekültek megsegítésére fordítanak – írja a PCWorld.

Ez magába foglalja a játékon belüli vásárlásokat, a valós valuták cseréjét a játék fizetőeszközére, a V-Bucksra, valamint a Fortnite Crew előfizetési díjakat is. Az Epic Games ezzel az akcióval alig több mint egy hét alatt 100 millió dollárt gyűjtött össze a kiválasztott öt segélyszervezet számára. Ezek a következők: az UNICEF, az ENSZ Világélelmezési Programja, az ENSZ Menekültügyi Szervezete, a Direct Relief és a World Central Kitchen.

Az összeget az orosz invázió humanitárius áldozatainak és menekültjeinek megsegítésére fordítják majd, az ukrán katonaság számára nem nyújtanak közvetlen támogatást.

Az akció hivatalosan április 3-ig tart, az Epic Games adománya azonban már most a legnagyobb közvetlen vállalati adománygyűjtésnek tekinthető a háború kezdete óta. A videójáték ingyenesen elérhető PC-n, Xboxon, Playstationön és Nintendo Switchen is. Okostelefonon azonban már nehezebb hozzájutni, miután a gyártó összekülönbözött az Apple-lel és a Google-lel is. Ennek következtében iOS-t futtató eszközökön egyáltalán nem is érhető el a Fortnite.