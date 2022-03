Az oroszoknál leáll a Netflix

A Netflix felfüggeszti szolgáltatásait Oroszországban az Ukrajna ellen indított háború miatt – írja a Variety. A népszerű streaming szolgáltató az előző hét folyamán leállította minden tervezett projektjét és felvásárlását az országban, illetve bejelentették, hogy nem tesznek eleget azon törvénynek, miszerint közvetíteniük kellene 20 orosz propaganda csatorna adását. A Netflix leállása a Bloomberg értesülései szerint legalább egymillió előfizetőt érint Oroszországban.

Nem a streaming szolgáltató ugyanakkor az egyetlen olyan szórakoztatóipari cég, ami reagált az orosz agresszióra: a Disney, A Warner Bros., a Paramount Pictures és a Sony is elhalasztotta a filmjei bemutatóját az országban, és emellett nagyobb tech cégek is hasonlóan reagáltak. A TikTok március 6-án jelentette be, hogy felfüggeszti az élőzést és az új tartalmak gyártását Oroszországban, korábban pedig – többek között – a Microsoft, a Google, az Apple és a Samsung is leállította a termékei értékesítését az oroszoknál.