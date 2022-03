Ez a film elfeledteti a világgal a problémákat!

A Netflixen lesz majd látható Judd Apatow legújabb vígjátéka, melyhez most előzetes is érkezett. A The Bubble (A buborék) című film 2020-ban játszódik egy blockbuster film angliai forgatásán, ahol a koronavírus miatt szigorú szabályok mellett dolgozhatnak csak a színészek, akiket aztán karanténba is zárnak, míg a filmstúdió pedig csődbe megy, ha nem sikerül időben befejezni a filmet, melytől a producerek azt várják, majd felvidítja a járvány sújtotta világot (ők mondják a címben is látható mondatot).

A filmet bevallottan a Jurassic World: Világuralom forgatása inspirálta, mely sokat csúszott a járvány miatt, a stábtagok pedig hosszú időre Nagy-Britanniában ragadtak.

A filmben olyan sztárok játszanak majd, mint Karen Gillan, Pedro Pascal, David Duchovny, Leslie Mann, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, Keegan-Michael Key, Peter Serafinowicz, Vir Das és Rob Delaney. A pályáját a 40 éves szűzzel kezdő Judd Apatow-nak ez lesz az első filmje, amit a Netflix mutat be, méghozzá április elsején.