Különleges címlappal rukkolt elő az olasz Vanity Fair

Meglepő címlappal debütált a Vanity Fair magazin olasz kiadásának digitális változata, hiszen a borítón, ahol általában színészek, celebek vagy egyéb ismert személyek pótolnak, most egy videójáték-karakter, a nemrég megjelent Horizon Forbidden West hősnője kapott helyet.

A kapcsolódó cikkben a magazin bemutatja, Aloy hogyan vált nagyon gyorsan közönségkedvencé, többek között annak köszönhetően, hogy a megalkotása során a Guerrilla Games fejlesztői figyeltek arra, hogy ne egy tipikus, a realitásoktól meglehetősen távol álló (túlhangsúlyozott nemi jelleggel bíró, falatnyi ruhákba ugráló) digitális karakter szülessen a kezeik között. A cikkben a szerző megszólaltatja a játék alkotóit is, akik szerint sikerült egy olyan főhőst alkotniuk a játékaikhoz, aki nemtől függetlenül szimpatikus a játékosoknak.

Az, hogy egy videójáték-karakter kerül egy magazin címlapjára, persze nem újdonság, hiszen korábban megtörtént már a Tomb Raider-sorozat főszereplőjével, Lara Crofttal is, sőt a God of War-széria főhőse, Kratos is szerepelt például a Men’s Health szintén olasz kiadásának borítóján.

Aloy a 2017-es (általunk is az év játékának választott) Horizon Zero Dawn-ban bukkant fel először: az emberi civilizáció bukása után játszódó külső nézetes akciójáték kezdetben PlayStation 4-re, majd évekkel később PC-re is megjelent, a kiadó Sony Interactive Entertainment pedig 20 millió példánynál is többet értékesített belőle. A program idén februárban kapott folytatást Horizon Forbidden West címmel, a főhős természetesen most is az újdonsült címlaplány, a játék viszont egyelőre csak PlayStation 4 és PlayStation 5 konzolokra érhető el.