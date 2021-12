Ízes, nyalható tévéképernyőt fejlesztett egy japán tudós

Egy japán professzor olyan tévéképernyő prototípusát fejlesztette ki, amit nyalni lehet. Mármint a hagyományos tévéket is lehet nyalni, de ennek íze is van. A Taste the TV (TTTV) néven említett eszközben tíz kis tartály található, amelyekből ki lehet keverni egy adott étel ízét. A kikevert mintát utána egy higiénikus filmrétegre spriccelik, hogy a néző megkóstolhassa – írja a Reuters.

Mijasita Homej, a Meiji Egyetem professzora szerint a koronavírus-járvány idején egy ilyen technológia segíthet az embereknek abban, hogy jobban kapcsolódjanak a külvilággal, és akkor is úgy érezhessék, hogy egy étteremben vannak, ha otthon kell maradniuk. Mijasita egy körülbelül harminc hallgatóból álló csoporttal dolgozott többféle „ízes” eszközön, köztük egy villán is, ami az ételek ízélményét tenné még gazdagabbá.

Az egyelőre prototípus formájában létező tévé körülbelül 875 dollárba (kb.286 ezer forint) kerülhet majd, ha a jövőben kereskedelmi forgalomba kerül.