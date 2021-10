Facebook leállás: a hazai netszolgáltatókra is panaszkodnak a netezők

Miközben órák óta áll a Facebook, az Instagram, a WhatsApp, addig úgy tűnik, hogy a hazai internetszolgáltatókra is panaszkodnak a felhasználók. Úgy tűnik, a két dolog összefügg.

Olvasónk hívta fel rá a figyelmet, hogy a Telekom 1414-es számát tárcsázva a robotügyintéző a hívások megnövekedett forgalmát említi (mi is ezt hallottuk), a Downdetector alapján pedig a Vodafone, a DIGI, a Telenor és a Telekom szolgáltatásaival kapcsolatban is megnőttek a hibabejelentések az utóbbi pár órában. A grafikonok arról árulkodnak, hogy este fél kilenc tájékán. A Telenor adatlapján legtöbben a mobilinternetre panaszkodnak. A Digi adatlapjára egyelőre nem érkezett tartalmasabb hozzászólás, de a grafikon kiugrása jól kivehető. A Vodafone-nál is annyit jelentettek legtöbben, hogy hol van, hol nincs internet, ugyanez a helyzet a Telekomnál is.

Érdemes hozzátenni, hogy jó eséllyel egyelőre nem a fél internet leállásáról van szó, hanem arról, hogy mivel sokan nem tudják használni a leállt közösségi applikációkat, rögtön gondolhatnak a szolgáltatójukra, mint ludasra.

Ahogy Szöllősi Gábor IT-szakértő elmondta nekünk, egy másik magyarázat is van: egy csomó alkalmazás, weboldal használ Facebook- azonosítást, ami miatt egyéb szolgáltatások is akadozhatnak, főleg ha rosszul vannak kezelve a beágyazott kódok – elég csak arra gondolni, hány weboldalon látunk beágyazva Like gombot. Mivel a böngésző ennek lekérésére vár, előfordulhat, hogy egy adott oldal sem tud betölteni.

Ezért lehet az, hogy valamilyen oldalt, alkalmazást megnyitunk (és ami nem a Facebooké), az sem tölt be.