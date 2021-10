Egy Forma-1-es csapat is már a Facebook leállásával poénkodik

Hétfőn este hat óra tájkán hirtelen leállt a Facebook és legalább további három olyan alkalmazás sem működik, amelyik a társaság tulajdonában van.

A közösségi médiama már nagy szerepet tölt be a sportcsapatok életében is, így aztán számukra is kissé kellemetlen az egész helyzet. Nem annyira, mint a Facebooknak, amely Twitteren volt kénytelen bejelenteni, hogy dolgoznak a megoldáson. Több sem kellett a Twitternek, azonnal elsütött egy poént: üdv szó szerint mindenkinek a világon!

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Több sem kellett az embereknek, felhasználók tízezrei posztolnak mémeket és gúnyos bejegyzéseket erről a szokatlan helyzetről. Aztán jött a Forma-1-ben szereplő Red Bull istálló és nekiállt trollkodni:

Köszöntjük a Facebookról és Instagramról érkező rajongóinkat!

Welcome to our fans on Instagram and Facebook 👋 pic.twitter.com/9sk4YscTnf — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 4, 2021

A Honda is beszállt a buliba, az egyébként Red Bullt ellátó cég a Valtteri Bottasból készült mémmel pörkölt oda a Facebooknak.

A hétfő este minden bizonnyal már erről fog szólni, csak idők kérdése, hogy melyik sportág csapatai kezdenek el viccelődni.