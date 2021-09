Íme négy korrekt mobil, ha nem akar egy vagyont költeni okostelefonra

Az Apple szeptember elején bemutatta az iPhone 13 modelleket , nem sokkal korábban pedig a Samsung is megvillantotta a legújabb csodatelefonjait . Ezekért a készülékekért viszont súlyos százezreket kell kicsengetni, amit nem mindenki tud vagy éppen akar megtenni. Nekik (is) szól a mostani összeállításunk, amiben olyan okostelefonokat gyűjtöttünk össze, amik 100 ezer forint alatt vagy annak környékén kínálnak elfogadható specifikációkat.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Bár a Xiaomi az utóbbi években rendszeresen jelentkezik kifejezetten drágán kínált csúcskészülékekkel, nem feledkezett meg a gyökereiről sem, és rendre piacra dob olyan mobilokat, amelyek igyekeznek a lehető legtöbbet nyújtani észszerű árcédula mellett. Ilyen az idén júniusban debütált Xiaomi Redmi Note 10 5G is, ami – ahogy arra a neve is utal – már képes csatlakozni a hazánkban is terjedő újgenerációs mobilhálózatokra.

A telefon ára jelenleg 70 ezer forint környékén áll, és ezért a pénzért kapunk egy IPS LED LCD kijelzőt 90 Hz-es képfrissítéssel, adott a Bluetooth 5.1, az NFC és a dual Wi-Fi, továbbá egy MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G processzor, egy Mali-G57 MC2 grafikus mag, 4 GB memória és 64 GB háttértár. Mobiljátékra ez a telefon még nem igazán alkalmas, de a hétköznapi teendőket (alkalmazások futtatása, böngészés, közösségi média stb.) gond nélkül ellátja. Ami a fotózást illeti, az előlapon egy 8 megapixeles szelfi egység várja, hogy használatba vegyük, míg a hátlapon leginkább a 48 megapixeles főkamera érdemel említést, amivel tisztességes képek készíthetők, főleg normális fényviszonyok között. Ugyanitt találunk még egy 2 megapixeles makróegységet és egy 2 megapixeles mélységszenzort is, de ezek jobbára csak dísznek vannak, igazán jó közeli fotók és elmosott hátterű portrék még nagy türelemmel sem készíthetők velük.

Az akkumulátor 5000 milliamperórás, akár két napig is bírja töltés nélkül, és 18 wattal tölthető – a vezeték nélküli energiaátvitelről ugyanakkor le kell mondanunk. Szerencsére 3,5 milliméteres jack csatlakozó még van, a háttértár is bővíthető, és összességében elmondható, hogy 70 ezerért egy kompromisszumoktól ugyan nem mentes, de abszolút jól használható mobilt kapunk.

Specifikációk: Kijelző: 6,5 hüvelykes IPS LCD, 90Hz, 400 nit, 20:9, 1080 x 2400, Gorilla Glass 3

6,5 hüvelykes IPS LCD, 90Hz, 400 nit, 20:9, 1080 x 2400, Gorilla Glass 3 Processzor: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G Memória: 4 GB

4 GB Háttértár: 64 GB UFS 2.2

64 GB UFS 2.2 Hátlapi kamerák: 48 MP főkamera (f/1,8; 26 mm; 1/2.0″; 0,8 µm; PDAF), 2 MP makró (f/2,4), 2 MP mélységszenzor (f/2,4)

48 MP főkamera (f/1,8; 26 mm; 1/2.0″; 0,8 µm; PDAF), 2 MP makró (f/2,4), 2 MP mélységszenzor (f/2,4) Szelfikamera: 8 MP (f/2,0)

8 MP (f/2,0) Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Méret: 161,8 x 75,3 x 8,9 mm

161,8 x 75,3 x 8,9 mm Súly: 190 gramm

190 gramm Egyéb: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, FM rádió, 18 W gyorstöltés

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, FM rádió, 18 W gyorstöltés Operációs rendszer: Android 11 + MIUI 12

Realme 8

A Realme szintén kínai márka, hazánkban még kevésbé ismert, nem úgy, mint a Xiaomi, ami főleg annak köszönhető, hogy az ide tartozó készülékek hivatalos itthoni forgalmazása csak idén tavasszal kezdődött meg. A Realme 8 nevű mobil is eredetileg ekkor került a piacra, Magyarországon viszont csak ősszel vált elérhetővé. Az ára 80 ezer forint körül alakul, és bár itt még nincs 5G kapcsolat, a készüléknek vannak olyan remek tulajdonságai, amik kárpótolják ezt a hiányosságot. Ilyen a 6,4 hüvelykes AMOLED kijelző, ami ugyan csak 60 Hz-et tud, de remek képminőséget biztosít, és itt már megkapjuk a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasót is. A középkategóriás MediaTek Helio G95 processzort egy Mali-G76 MP4 grafikus chip egészíti ki, ráadásul a pénzünkért 6 GB RAM és 128 GB háttértár jár, ami bizony komoly fegyvertény.

Az akkumulátor itt is 5000 milliamperórás, nem kell aggódni amiatt, hogy estére lemerül a mobil, ráadásul ennél a telefonnál már 30 wattos gyorstöltést kapunk, és a készülék dobozából nem hiányzik az ehhez szükséges adapter sem. Adott továbbá a Bluetooth 5.1, az NFC, a Dual Wifi és a Dual SIM, és ennél a mobilnál sem kell lemondanunk a hagyományos jack csatlakozásról.

Kamerák terén itt sem szabad magas elvárásokat támasztani, hiába találunk négy egységet a hátlapon. A 64 megapixeles főkamera nappal ügyesen teljesít, korrekt fotók lőhetők vele, viszont a 8 megapixeles széles látószögű modulról ez már nem mondható el, és a 2 megapixeles mélység és makrószenzor itt is inkább csak azért van, hogy legyen mit írni a marketing anyagokba.

Ettől függetlenül a Realme 8 egy decens kis készülék, abszolút elfogadható hardverrel, a kategóriához mérve remek kijelzővel, és egy olyan aksival, ami nemcsak sokáig bírja, de átlagon felüli sebességű energiaátvitel is jár hozzá. Az itthon kevésbé jól csengő márkanév senkit ne riasszon el, aki bizalmat szavaz ennek a telefonnak, aligha bánja majd meg a választását.

Specifikációk: Kijelző: 6,4 hüvelykes Super AMOLED, HDR10, 1000 nit, 20:9, 1080 x 2400

6,4 hüvelykes Super AMOLED, HDR10, 1000 nit, 20:9, 1080 x 2400 Processzor: Mediatek Helio G95

Mediatek Helio G95 Memória: 6 GB

6 GB Háttértár: 128 GB UFS 2.1

128 GB UFS 2.1 Hátlapi kamerák: 64 MP főkamera (f/1,8; 26 mm; 1/1,73″; 0,8 µm; PDAF), 8 MP széles látószögű (f/2,3; 119˚; 16 mm, 1/4,0″; 1;12 µm), 2 MP makró (f/2,4), 2 MP mélységszenzor (f/2,4)

64 MP főkamera (f/1,8; 26 mm; 1/1,73″; 0,8 µm; PDAF), 8 MP széles látószögű (f/2,3; 119˚; 16 mm, 1/4,0″; 1;12 µm), 2 MP makró (f/2,4), 2 MP mélységszenzor (f/2,4) Szelfikamera: 16 MP (f/2,5; 1/3,0″; 1.0 µm)

16 MP (f/2,5; 1/3,0″; 1.0 µm) Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Méret: 160,6 x 73,9 x 8 mm

160,6 x 73,9 x 8 mm Súly: 177 gramm

177 gramm Egyéb: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 30 W gyorstöltés, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 30 W gyorstöltés, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó Operációs rendszer: Android 11 + Realme UI 2.0

Samsung Galaxy A32 (4G)

Ha valaki a Samsung telefonokra esküszik, de nem szívesen áldoz a gyártó csúcskategóriás mobiljaira, annak készültek az A kategóriás modellek. Bár ebben a sorozatban is találunk bőven drágább típusokat, a dél-koreai cég szerencsére gondolt azokra is, akiknél a 100 ezer forint a lélektani határ. Ezen a mezsgyén lavíroz a Galaxy A32 is (nem összekeverendő a valójában szerényebb képességű 5G-s verzióval), ami remek választás lehet a márka kedvelőinek.

Ugyan az újgenerációs 5G-hálózatok támogatását nem kapjuk meg, de van egy kifejezetten szép készülék, 6,4 hüvelykes, 90 Hz-re képes AMOLED kijelzővel, és képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóval. Hardver terén egy MediaTek Helio G80 processzor és egy Mali-G52MC2 grafikus chip a felhozatal, méghozzá 4 GB RAM és 128 GB (bővíthető) háttértár kíséretében. Ez ugyan egy kicsit karcsú, így játékra ez a telefon sem igazán alkalmas, cserébe viszont kamerákból egész jó kis összeállítást kapunk. Az előlapon egy 20 megapixeles szelfi egység végzi a dolgát megfelelően, a hátlapon pedig nemcsak a 64 megapixeles főkamera készít normális fotókat, de itt már a 8 megapixeles ultraszéles modul is értékelhető eredményt produkál, még kevésbé ideális fényviszonyok között is. Emellé jön még egy 5 megapixeles makró, továbbá egy 5 megapixeles mélységszenzor, és ezeknek azért több hasznát vesszük, mint a kínai konkurensek esetében.

Az akkumulátor itt is 5000 milliamperórás, így sokáig bírja a telefon, ugyanakkor a töltést illetően be kell érnünk 15 wattal. Emellé jön a Bluetooth 5.0, a Wi-Fi 5, a Dual Sim és az NFC, illetve a Samsung erről a készülékről nem spórolta le a 3,5 milliméteres jack csatlakozót. Bár hardver terén azért vannak a listánkon erősebb készülékek, de ha valakinek fontos, hogy a pénzéért a telefon a lehető legjobb képeket készítse, annak érdemes a Galaxy A32 felé kacsintgatnia.

Specifikációk: Kijelző: 6,4 hüvelykes Super AMOLED, 90 Hz, 800 nit, 20:9, 1080 x 2400, Gorilla Glass 5

6,4 hüvelykes Super AMOLED, 90 Hz, 800 nit, 20:9, 1080 x 2400, Gorilla Glass 5 Processzor: Mediatek Helio G80

Mediatek Helio G80 Memória: 4 GB

4 GB Háttértár: 128 GB

128 GB Hátlapi kamerák: 64 MP főkamera (f/1,8, 26 mm, PDAF), 8 MP széles látószögű (f/2,2; 123˚; 1/4,0″; 1.12 µm), 5 MP makró (f/2,4), 5 MP mélységszenzor (f/2,4)

64 MP főkamera (f/1,8, 26 mm, PDAF), 8 MP széles látószögű (f/2,2; 123˚; 1/4,0″; 1.12 µm), 5 MP makró (f/2,4), 5 MP mélységszenzor (f/2,4) Szelfikamera: 20 MP (f/2,2)

20 MP (f/2,2) Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Méret: 158,9 x 73,6 x 8,4 mm

158,9 x 73,6 x 8,4 mm Súly: 184 gramm

184 gramm Egyéb: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, FM rádió, 15 W gyorstöltés, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, FM rádió, 15 W gyorstöltés, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó Operációs rendszer: Android 11 + One UI 3.1

Poco X3 Pro

A Poco itthon szintén nem tartozik a legnépszerűbb márkák közé (pedig ez is egy Xiaomi-féle brand), de ettől függetlenül érdemes szemmel tartani ezeket a készülékeket is. Az X3 fantázianevű modell Pro változata a nyáron jelent meg a hazai piacon, és a 80 ezres árával egészen korrekt specifikációkat kínál. A kijelző ugyan csak IPS LCD, és az ujjlenyomat-olvasó is a bekapcsoló gombra került, viszont adott a 120 Hz-es képfrissítés, a Gorilla Glass 6 védelem, illetve ennél a készüléknél még az IP53 szabvány szerinti por- és cseppállóság is garantált.

Hardver terén egy Qualcomm Snapdragon 860 chipset áll rendelkezésünkre, méghozzá egy Adreno 640 grafikus mag társaságában, illetve 6 GB RAM és 128 GB háttértár kíséretében. Ez elég jó kis összeállítás, nyilván olykor-olykor meg lehet akasztani, de mindennapi használatra bőven elég, és a szerényebb igényű játékokat is gond nélkül futtatja. Emellé egy 5160 milliamperórás akkumulátor dukál, tehát a közel kétnapos üzemidő szinte garantált, továbbá itt már 33 wattos gyorstöltést kapunk, ráadásul az alapcsomagban itt is megtaláljuk az ehhez szükséges adaptert.

Amiben az X3 Pro kicsit gyengébben teljesít (például a Samsunghoz képest), az a kamerarendszer, hiszen a hátlapon csak egy 48 megapixeles főegység, egy 8 megapixeles ultraszéles modul, illetve egy 2 megapixeles mélységszenzor, valamint egy 2 megapixeles makró kapott helyet – utóbbi ugyanolyan használhatatlan, mint a Xiaomi hasonló kategóriás többi telefonja esetében. A főkamera azért korrekt képeket készít, és a széles látószögű egység sem reménytelen, de a képek minőségén érződik, hogy egy alsó középkategóriás készülékkel lőttük őket.

Adatkommunikáció terén szerencsére nincs gond: Bluetooth 5.0, kétsávos Wi-Fi 5, Dual Sim, NFC és a háttértár is bővíthető 1 TB-ig. Van jack csatlakozó, egy apró értesítési LED, viszont az 5G lehetőségéről itt le kell mondanunk. Érdemes tudni továbbá, hogy létezik 8 GB RAM-mal és 256 GB háttértárral rendelkező variáns, és még ez esetben is 100 ezer forint alatt marad az árcédula.