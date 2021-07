Hatalmas, tudja a 4K-t és a HDR-t, de játékra kevés a ViewSonic monitora

Manapság már egy monitornál is jól jön, ha tudja a 4K felbontást, képes kezelni a magas dinamikatartományú (HDR) tartalmakat és jelentős méretekkel rendelkezik. A kissé komplikált nevű ViewSonic VX3211-4K-MHD pont ilyen, munkára és filmezésre kiváló, de ha valaki kifejezetten játék céljára keres kijelzőt, annak nem ez lesz az ideális választás.

A tesztalanyunk egyik legjobb tulajdonsága, hogy kifejezetten méretes, 31,5 hüvelykes kijelzővel (698,4 mm x 392,85 mm) rendelkezik, ehhez ráadásul nem Full HD vagy 2K felbontás társul, hanem 4K, tehát 3840 × 2160 pixel. Ennek egy ekkora képernyő esetében már tényleg van is értelme, hiszen egyrészt kifejezetten jól mutatnak rajta az Ultra HD tartalmak, másrészt a több párhuzamosan futó programot igénylő munkák esetén kényelmesen el lehet helyezni az ablakokat egymás mellett, anélkül, hogy komolyabb kompromisszumokat kellene kötni.

Nagy kijelző, remek képpel

Külsőre a ViewSonic VX3211-4K-MHD egy abszolút hagyományos monitor: a nem túl vékony, de nem is extrém vastag kávákkal felvértezett panel egy Y-alakú állványon nyugszik, ami ugyan dönthető, de forgatni vagy emelni például nem lehet. Az anyaghasználat kiváló, a készüléket megemelve nincs recsegés és ropogás, és bár az eszköz úgy kerül elő a dobozból, hogy már eleve felszerelték rá a talpat, az simán leválasztható és a Vesa szabványnak megfelelő hátlapi bemeneteknek hála, akár a falra is felhelyezhető.

Csatlakozóból négyet kapunk (1x Display 1.2, 2xHDMI 2.1, 3,5 mm jack), ezek szerencsére lefelé néznek, így nem törnek meg a vezetékek, de kábelmenedzsmentet segítő elvezető csatornákat vagy kiegészítőket nem találunk. Van viszont egy opcionálisan a hátlap jobb szélére felcsavarható fém kiegészítő, amire a fejhallgatót lehet felakasztani, hogy ne legyen útban.

A 4K-s VA LCD panel maximum 60 Hz-es képfrissítésre képes (így játékra csak visszafogottan ideális, de erre részletesebben is kitérünk), cserébe viszont támogatja az egyre elterjedtebb HDR10 szabványt, és a 300 cd/m² maximum fényerőnek hála a monitor a magas dinamikatartományú tartalmakat tényleg képes nagyszerűen megjeleníteni. Legyen szó akár képfeldolgozási munkákról vagy a HDR10-et támogató filmek és sorozatok lejátszásáról, a monitor remek látványt produkált, nemcsak a sötét és világos részletek megjelenítésében, de a kontraszt, a színek, sőt még a feketék terén is messze túlszárnyalja az átlagos kijelzőket.

Emellé további jó hír, hogy a betekintési szögek is teljesen rendben vannak (bár egy ilyen képernyő esetében ez talán kevésbé fontos, mint egy tévénél), illetve nem volt nyoma jelentősebb, az LCD monitorokat gyakran sújtó felhősödésnek (blacklight bleed) sem. A kijelző sarkainál ugyan halványan felderengett a háttérvilágítás mellékhatása, de ez tényleg csak akkor volt kiszúrható, mikor kifejezetten keresni kezdtük a felhősödésre utaló nyomokat. Érdemes tudni azt is, hogy maga a panel teljesen matt, tehát nem tükröződik, illetve nem veri vissza a fényt, így még hátulról érkező természetes fény, vagy erős belső világítás mellett is kiválóan használható, ráadásul rendelkezik beépített szemkímélő móddal is, amit érdemes kihasználni irodai munka mellett.

Játékosoknak felejtős

Munkára és filmek/sorozatok/videók megtekintésére a VX3211-4K-MHD több mint ideális, ugyanakkor játékra csak hellyel-közzel alkalmas. Az AMD gyártotta videokártyák mellé ugyan kapunk Free Sync technológiát, de ahogy említettük, a képfrissítés maximum 60 Hz, ami a gamingben 2021-ben már nagyon karcsú, ráadásul az olyan játékok, amik nem működnek jól együtt a Free Sync-kel (pl. CS:GO), sokszor élvezhetetlennek bizonyultak ezen a kijelzőn. Alkalmi játékra persze ez a monitor is használható, de akinél a gaming tényleg komoly hobbi, ne adj isten a kompetitív programokért rajong, annak ez a kijelző egyszerűen kevés lesz 2021-ben.

A HDMI 2.1 hiánya miatt újgenerációs konzolok mellé sem ajánlható, hiszen a monitor nem tudja kiaknázni a PlayStation 5 vagy az Xbox Series X képességeit. Ugyanakkor, ha valaki még mindig PS4-en és Xbox One-on játszik, és nem is tervez váltani, azok bátran használhatják ezt a képernyőt a konzoljuk mellé is. Már csak azért is, mert a ViewSonic üdvöskéje beépített hangszórókkal is rendelkezik: semmi extra, sőt mélyek terén kifejezetten bénán teljesít az eszköz, de legalább nem kell mindig füles után nyúlni, ha a kép mellé hangot is szeretnénk.

Pozitívum még, hogy a VX3211-4K-MHD tudja a Picture in Picture módot, így egyszerre akár két forrás képét is meg tudja jeleníteni, ugyanakkor sokat ront az összképen, hogy a monitort a lehető legbénább kezelőfelülettel látták el. Egy átlag monitorhoz képest kifejezetten nagy és mély menürendszert kapunk, amiben összesen hat (!!!) gomb segítségével lehet navigálni. Ezek ráadásul a hátlapon kaptak helyet, és bár elől, a káván mindegyikhez kapunk jelölést, az ismerkedés során így is kifejezetten frusztráló a kezelés, még akkor is, ha csak olyan egyszerű dolgokat akarunk megváltoztatni, mint az előre beállított képmódok (Game, Movie, Web, Text, Mac, Mono).

Kinek?

A VX3211-4K-MHD nem átlagos monitor, olyan szempontból legalábbis semmiképp, hogy nem az átlag felhasználókat veszi célba. Ez már az árán is látszik, ami 140 ezer forintról indul – ami azért nem kevés pénz. Ezért az összegért cserébe viszont egy méretes és remek kijelzővel felvértezett monitort kapunk. Játékra ugyan csak módjával alkalmas, de ha valakinek ez nem kizáró ok, és a munkájához fontos a 4K felbontás, emellé pedig egy olyan eszközt szeretne, amin alkalomadtán szórakoztató tartalmakat is fogyaszthat kiváló minőségben, annak a ViewSonic üdvöskéje a kevésbé jól sikerült funkciók (mint a menükezelés) ellenére is megfontolandó választás.