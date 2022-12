Lehet jó egy félmillió forint alatti OLED tévé?

Az OLED tévék jó ideje nem számítanak újdonságnak, egyre több gyártó kínál ilyen típusú készülékeket, de ezen modellek ára az itthon jól bejáratott márkák (LG, Panasonic, Sony stb.) esetében a legtöbbször még mindig bőven félmillió felett van. Épp ezért tűnik kifejezetten jó ajánlatnak a kínai Hisense A85H nevű okostévéje, ami a sokak számára vízválasztó 500 ezer forint alatt kínál 55 hüvelykes, OLED paneles kijelzőt. Tesztünkben annak igyekszünk utána járni, hogy a baráti(bb) árért cserébe kell-e komolyabb kompromisszumokat kötni.

Tévédizájn terén mára nehéz újat mutatni, és a Hisense nem is találta fel a spanyolviaszt az A85H modellel, amiből nálunk az 55 hüvelykes verzió járt (de létezik belőle 65-ös kivitel is). A kávák a két szélen és a kijelző tetején kellemesen vékonyak, bár láthatatlannak azért nem nevezhetők, alul pedig egy valamivel vastagabb kivitelt kapunk, aminek a jobb oldalán a feketétől elütő ezüstös betéten kapott helyet egy visszafogott gyártói logo. Az összeszerelés minősége hibátlan, és az OLED panel hiába vékony, a készülék hátuljának műanyag borítása van olyan vastag és erős, hogy a dobozból kiemelés közben nem fenyegetett a veszély, hogy megroppantjuk a kijelzőt.

A talp D-alakú, erre kell ráültetni a képernyőt, és tetszetős, hogy a masszív hátsó résszel ellentétben a tévé elé csak egy visszafogott, ívelt fémcsík nyúlik ki. Ezen kivitelnek persze van egy olyan hátulütője, hogy közvetlenül a kijelző elé soundbar nem helyezhető, hiszen egyrészt a talp miatt nem fér el, másrészt magasító hiányában a képernyő nagyon alacsonyan van, egy elé helyezett hangprojektor egész egyszerűen belelóg a képbe. Cserébe a tévé egyetlen mozdulattal forgatható, ami többek között megkönnyíti például a kábelek elhelyezését vagy cseréjét.

Gamereknek is

Sok okostévéhez hasonlóan a csatlakozókat itt is két csoportra osztva találjuk. Hátul, a fal felé néz a LAN-port, a digitális audio kimenet, illetve egy USB csatlakozó (2.0), minden más pedig egy oldalsó panelre került – ennek hála könnyebben elérhetők. Itt kapott helyet a fejhallgató jack csatlakozója, a kábeltévé és antennabemenet, egy második USB (3.0), illetve négy HDMI-port. Utóbbiakból kettő már 2.1-es, tehát tudják a 4K/120 Hz megjelenítést, az egyik támogatja az eARC-t is, míg a maradék két csatlakozó 2.0-s, tehát ezeken keresztül maximum 4K/60 Hz érhető el.

A 2.1-es portoknak hála az A85H jó választás lehet az új konzolok (PlayStation 5, Xbox Series X) mellé, és a gamereknek további jó hír, hogy támogatott az ALLM (Auto Low Latency Mode), a VRR (Variable Refresh Rate) és a FreeSync is – a G-Syncről ugyanakkor le kell mondani. Az Input Lag a dedikált videojátékos képernyőmódban 20 milliszekundum, ami ugyan elmarad a 15 ms-ra képes csúcstévéktől, de még mindig bőven ideális az esti Call of Duty mérkőzések kiszolgálásához.

A játékok amúgy gyönyörűen festenek a képernyőn, a Horizon Forbidden West tájai például szemkápráztatóan rajzolódtak ki a képernyőn, ami annak köszönhető, hogy a kedvező árért cserébe azért egy teljesen korrekt OLED kijelző dolgozik a készülékben.

A 10 bites panel felbontása természetesen 3840 x 2160 pixel (4K UHD), a maximum fényerő pedig 800 nit. A képernyő a használat nagy részében ennél ugyan jóval alacsonyabb értéket produkál, de az átlagteljesítmény így is megfelelő ahhoz, hogy a nagy dinamikatartományú (HDR) tartalmak jobban fessenek, mint egy átlagos LCD tévén. A Hisense üdvöskéje pedig ezen a téren olyan szempontból is jól vizsgázik, hogy támogatja a HDR10, a HDR10+, a HLG és a Dolby Vision és a Dolby Vision IQ formátumot. Emellé jön még az egyenként vezérelhető diódákból következő tökéletes fekete, a végtelen kontraszt és a remek szín- és mozgásmegjelenítés.

Fényerőben az A85H ugyan elmarad a felsőkategóriás QLED és OLED tévéktől, de ezt leszámítva a képminőségbe nehéz belekötni. Már egy HDR-támogatással elérhető átlagos Netflix-tartalom esetében is azonnal látható, hogy mire is képes egy OLED panel. Elég csak elindítani a frissen debütált Wednesday című sorozatot, majd szájtátva figyelni a feketét minden szempontból előnyben részesítő főszereplő megjelenítését.

Apró döccenők

Amiben a Hisense készüléke elmarad a konkurenciától, az a tévén futó operációs rendszer. Ez a gyártó saját fejlesztésű VIDAA U szoftvere, ami hiába tart már a 6.0-s verziónál, még egyáltalán nem olyan kiforrott és sokoldalú, mint az LG-féle WebOS vagy éppen a Samsung-féle Tizen.

A rendszer külsőre és felépítésre leginkább az Android TV-t idézi, a kezdőképernyő hasonlóan testre szabható, viszont az elérhető alkalmazások mennyisége nem közelíti a Google-féle kínálatot, és a tapasztalataink alapján a legtöbb applikáció még így is a felesleges digitális szemét kategóriát erősíti. Ami viszont fontos, hogy az – itthon – legnépszerűbb szolgáltatások (Netflix, HBO Max, Disney+, Amazin Prime Video, YouTube) gond nélkül elérhetők ezen a platformon is.

A rendszert ugyan szokni kell, de pár nap után már rutinosan lehet navigálni a menük között, és a teszt során egyszer sem fordult elő, hogy akadozás vagy bármilyen rendszerhiba keserítette volna az életünket. Az egyetlen anomáliát a Rings of Power sorozat egyes epizódjai alatt tapasztaltuk, ezzel a tartalommal ugyanis rendre problémái voltak a tévének, ami meg-megcsúszó hangként és olykor megakadó képként jelentkezett. Hogy ez a wifi chip, a képfeldolgozó processzor vagy az Amazon Prime Video szolgáltatás problémája volt-e, arra végül nem jöttünk rá, az mindenesetre érdekes tény, hogy semmilyen más filmnél vagy sorozatnál nem tapasztaltunk hasonlót.

A hangzásért összesen hat, a hátlapba épített hangszóró felel, 60 watt összteljesítménnyel, ami átlagosnak mondható minőséget eredményez. A 2.1-es rendszer még magas hangerőn sem torzít, ugyanakkor dinamika és mélyek terén hiába is várnánk csodákat, az igazán jó hangzáshoz itt is minimum egy soundbar vagy egy komolyabb hangrendszer szükséges. Ami jó hír, hogy a tévé támogatja többek között a Dolby Atmos és DTS Virtual X formátumot is, így a megfelelő forrás és kiegészítők esetén nem kell lemondanunk a mozis hangélményről.

Korrekt ajánlat

A Hisense A85H egy alapvetően jól összerakott tévé, amiből az 55 hüvelykes változat akár már 450 ezer forint környékén is beszerezhető. Ez meglehetősen korrekt ár a tévé képességeit figyelembe véve, és az egyetlen komolyabb kompromisszumot az operációs rendszert illetően kell kötni, az ugyanis az elérhető funkciók és alkalmazások terén még nem ér a „nagyok” nyomába. Ez ugyanakkor bőven nem kizáró ok, így aki most keres magának új televíziót és OLED modellre pályázik, annak érdemes lehet számításba vennie a tesztalanyunkat.