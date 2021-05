8 perc alatt pumpálná tele a mobilt a Xiaomi szupertöltője

A Xiaomi demózta legújabb gyorstöltési technológiáját, amivel rekordsebességet állítana fel vezetékes és vezeték nélküli töltés terén is. A cég egy 4000 milliamperórás teleppel felszerelt, módosított Mi 11 Prón mutatta meg, hogy mire képes a HyperCharge nevű rendszer. A 200W-os technológia kábelen keresztül mindössze 8 perc alatt tölt fel nulláról százra egy ilyen kapacitású telepet. A HyperCharge a vezeték nélküli töltést is támogatja, de ekkor kicsit hosszabb idő kell neki, 15 perc alatt hajtja végre a feladatot.

A töltési sebesség a kínai gyártók fontos harci terepe, ezért nem meglepő, hogy még azelőtt bemutatják a legújabb áttöréseiket, hogy valódi termékben használható lenne – így még egyelőre azt sem tudni, milyen modellekben debütálhat a szupergyors megoldás.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

