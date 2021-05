Drámaian megugrott az online szerencsejátékozók száma a járvány alatt

Az egyébként is sokat online szerencsejátékozóknak nagyon nem tett jót a járvány: az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény szerint a lezárások alatt hatszor valószínűbb volt, hogy játszanak, mint a járvány előtt. A Journal of Gambling Studies tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok voltak a legnagyobb veszélyben, akik egyébként is gyakran játszottak, náluk drámaibb volt az ezzel eltöltött órák számának növekedése.

A Bristoli Egyetem kutatása szerint ugyan a hagyományos szerencsejáték mértéke csökkent (Magyarországtól eltérően nagyon sok országban a kaszinókat is bezárták a járvány miatt), az online szerencsejáték hatszorosára növekedett a korábban is szerencsejátékozók között. A kutatásban azok a válaszadók, akik egyébként csak néha szoktak ilyesmivel élni, szintén azt mondták, hogy legalább kétszer annyit játszottak a lezárások alatt. Fontos faktor volt még a pénzügyi instabilitás is, azok, akiknek a lezárások előtt pénzügyi gondjaik voltak, nagyobb eséllyel kezdtek online szerencsejátékba a karantén idején.

A 2600 fős mintából kiderült, hogy háromszor nagyobb eséllyel játszanak a férfiak rendszeresen, mint a nők, és az alkoholfogyasztás is összefüggött azzal, hogy mennyit szerencsejátékoztak a megkérdezettek: minél többet ivott valaki, annál nagyobb eséllyel kezdett bele ilyesmibe.

A szakértők azt is megjegyezték, hogy akik rendszeresen szerencsejátékoztak offline, azok most a járvány alatt gyakran próbálkoztak az online változattal is.