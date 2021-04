Csodálkoztam, miért 100 ezer az arcápoló pink medve, aztán megértettem

Elég drága, cuki, és nem értem, mire jó – ezek voltak az első gondolataim, mikor szembe jött a Foreo Bear nevű arcfeszesítő. Aztán rájöttem, hogy egy rendkívül komoly mechanizmussal dolgozó otthoni eszközről van szó, aminek az alapja a csak elsőre ijesztőnek tűnő mikroáramos stimulálás.

A folyamatos kutatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően mára eljutottunk oda, hogy számos, korábban csak szalonokban elvégezhető szépségápolási kezelés már otthon is elérhető. Elég csak az egyre szélesebb körben terjedő villanófényes szőrtelenítésre gondolni, de ezen felül is szép számmal akadnak érdekes és izgalmas eljárásokat alkalmazó arckezelő eszközök. Utóbbi területen kísérletezik a svéd Foreo, ami főleg a Luna arctisztító kütyüiről vált ismertté, de mostanra más szériákat is bevezetett a piacra: a Foreo UFO a hatóanyagok bevitelét segíti ultrahangos technológiával, míg a Foreo UFO 2 már a teljes spektrumú fényterápiát is lehetővé teszi. Ebbe a sorba csatlakozik a Foreo Bear, ami első ránézésre könnyen tűnhet egy aranyos, rózsaszín zörgő mütyürnek, de valójában a mikroáramos otthoni arckezelést teszi elérhetővé.

Ha nem látnánk a Foreo logóját, ránézésre akkor is rögtön megmondható, hogy ez a svéd márka terméke: orvosi szilikonnal borított, rendkívül ergonomikus kézikütyü, kedves mackófülekkel. A mikroáramos arcfeszesítő legfontosabb két eleme a tetején található két krómozott cinkötvözet félgömb, ezekben rejlik a mágia, őket érintjük az arcunkhoz. A tisztítás nem bonyolult: elég hozzá a meleg szappanos víz, az energiáról pedig egy 520 milliamperórás akkumulátor gondoskodik, ami USB-A porton keresztül tölthető.

A Bear használata előtt le kell tölteni a Foreo alkalmazását egy mobilra, majd társítani és regisztrálni az eszközt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az appban többek közt a mackó adatait és kezelési útmutatóját nézhetjük meg, tippeket olvashatunk, illetve adott a Treatments, vagyis a kezelések mód, ami videós útmutatást nyújt az eszköz használatához. Emellett nem árt a YouTube-on is körbenézni, lévén az egyes bőrterületek felületét belülről kifelé haladó mozdulatokkal kell masszírozni, ami elsőre furcsa lehet. A videós útmutatás durván két perces, de ha már az ujjainkban vannak a mozdulatok, a mobilt sem kell bekapcsolni a napi rutin elvégzéséhez. A kütyün egyébként egyetlen gomb van, ezzel szabályozhatók a fokozatok, illetve ez szolgál a be- és kikapcsolásra.

A kezelés fontos és elengedhetetlen eleme az úgynevezett kontaktgél, amit a már megtisztított, olajmentesített bőrünkre kell felvinni. A Foreo a saját ilyen kencéjét Serum Serum Serum néven árulja (nem elírás), de másféle, vízbázisú és szigorúan olajmentes gél is használható, ha nem akarnánk felborítani a már meglévő arcápolási rutinunkat. Beállítások terén nincs túlbonyolítva a dolog: a Beart öt intenzitási szinten használhatjuk (a Bear Mini esetében csak három fokozatot kapunk), emellett bekapcsolhatjuk az úgynevezett T-Sonic pulzálást is. Ez lényegében az ultrahangos funkció, ami segíti a bőrre felvitt kozmetikumok jobb felszívódását. A kezelés során főleg a csontos területek mentén haladunk, hiszen az állkapocscsont, járomcsont, szemöldökcsont területének kiemelése és az arcizmok megdolgoztatása a cél.

De most akkor nem fog megrázni?!

A mikroáram nagyon gyenge erősségű elektromosság, olyannyira, hogy tényleg semmit nem lehet belőle érezni. Használat során egyedül a hajvonalnál volt olyan, mintha aprót csípett volna az eszköz, de egy hajpánttal könnyedén gondoskodni lehet arról, hogy ezek az elemek ne lógjanak be a kezelt területre. A Foreo Bearben ráadásul ott az AntiShock System, ami másodpercenként ellenőrzi a bőr ellenállását, és gondoskodik róla, hogy az eszköz mindig optimális értékekkel dolgozzon, ne legyen kellemetlen érzés a kezelés.

A svédek mackójához hasonló, otthonra szánt elektrokozmetikai készülékből nincs még túl sok a piacon. Ezek persze gyengébbek a klinikai kezeléseknél, és javasolt a mindennapos használat. A kezelés lényege, hogy az eszköz nagyon gyenge elektromos áramot vezet át a testünkön, mikor mindkét elektródát (azaz a macifüleket) az arcra helyezzük, és a feszültség csak a bőr kis részén fut át, jellemzően 10 – 500 mikroamper erősséggel. Összehasonlításként: 1000 mikroamper (1 mA) kell ahhoz, hogy az ember érezzen valamit, fájdalmat pedig 10 000 mikroamper (10 mA) tud okozni.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért akarná bárki ilyen szerkezettel birizgálni az arcát. A válasz, hogy a mikroáram több módon hat a bőrre, legalábbis papíron ezt ígéri a Bear:

feszesíti és puhább érzetűvé teszi a bőrt,

megemeli az arcot és kontúrosabbá teszi az arccsontot,

serkenti a kollagén és az elasztén termelődését,

csökkenti a kisebb ráncok láthatóságát,

fokozza a vérkeringést,

csökkenti a puffadtságot.

A jó hír, hogy ez nem pusztán marketingszöveg: ezeket valóban hozza az eszköz, ami biológiai törvényszerűségekkel magyarázható, és az alapja, hogy a testünkben számos folyamat alapul elektromosságon. A mikroárammal való stimulálás egyik eredménye az izom méretének megnövekedése, még ha apró izmokról is van szó. Ez pedig rögtön látható, huzamosabb használat esetén egyre látványosabb eredménnyel.

Ezért is említik úgy a mikroáramos arckezelőket, mint az arc edzőit.

Az izmok a kor előrehaladtával gyengülnek, veszítenek tartásukból, de ha mozgásban tartjuk őket, akkor fenntartható a feszesség. A nagyobb arcizmok egyben ki is feszítik a bőrt, ezzel magyarázható a feszesebb érzet és a ráncok láthatóságának csökkenése. A mikroáram úgy edzi az arcizmokat, ahogy a testen is egy-egy izmot erősítünk, mondjuk a karunkat, definiáltabb hatást tudunk vele elérni. Ám amíg az ilyen munka látható eredményéhez hosszabb idő kell, addig a mikroáram hatásai azonnal jelentkeznek, nagyjából úgy, mint amikor edzés után „bedurranunk”.

A mikroáramos stimulációval gyorsítható továbbá az adenozin-trifoszfát (ATP) termelése, ami az egyik legelemibb energiaforrás az emberi testben, többek közt a sejtenergia-termelésért felelős. Patkányokon végzett tesztek bizonyították, hogy amennyiben egy patkány bőrét két órán át 10-1000 mikroamper erősségű elektromossággal stimulálják, ötszörösére növekszik az ATP-termelés a testükben. Ugyanebben a tanulmányban úgy találták, hogy a fehérje-előállításra is jótékony hatással bír a művelet, és mindez azért fontos, mert az adenozin-trifoszfát kulcsfontosságú az elasztin termeléséhez, ami pedig a bőrünk rugalmasságáért felel.

Az arc masszírozása serkenti a keringést és csökkenti a puffadtságot – én ezt figyeltem meg a leghamarabb. A rövid reggeli kezelés után úgy éreztem magam, mintha kinyomkodtam volna az arcomból a puffadást, ez a kontúrosabb járomcsontnál volt tetten érhető. Több hét használat után pedig azt tapasztaltam, hogy az egyébként érzékeny bőrömön csökkent a kipirosodás, a hegek és apróbb sérülések gyorsabban regenerálódtak, tehát az eszköz a többi tápanyagdús kozmetikumom hatékonyságát is segítette azzal, hogy jobb „alapanyagba” tudtak felszívódni.

Na de most akkor megéri-e?

Hozzá kell tenni, hogy ugyan arctorna vagy arcjóga is végezhető az arcizmok dolgoztatásához, de a direkt stimulálással ellentétben ez erőteljesebb mozdulatokkal jár, ami a mimikai ráncok kialakulásának kedvez. Ezért is hatékonyabb a bőrbe vezetett mikroáram. A kezelésnek szinte azonnal látható hatásai vannak, hosszútávon az anti-aging hatás sem kizárható, bár ez még nincs egyértelmű tesztekkel bizonyítva.

Ami kétségtelen, hogy a kütyüvel elérhető, ami hagyományos kozmetikai termékekkel nem, és új utat jelent az arcápolásban. Leginkább annak érheti meg beruházni a közel 110 ezer forintos eszközbe (a Bear Mini kb. 70 ezer forint), aki már tapasztalja, hogy elkezdett megereszkedni az arca, és nyitott a költségesebb otthoni arcápolási megoldásokra, netán ezeknek rajongója.