Imádtuk ezt az arctisztítót, de okosítani felesleges volt

Három hónapig nyúztuk a Foreo Luna Fofót, ami kényelmes és hasznos elem egy arcápolási rutinban, de a hozzátartozó app és a Bluetooth-támogatás nem indokolja a több tízezer forintnyi többletet az olcsóbb változataihoz képest.

Még most is fokozottan figyeljünk a bőrünkre

Manapság lassan már mindenre ráaggatják az okos jelzőt, ami internetre kapcsolódik, vagy telefonos appal vezérelhető – a gyártók okosítják a hűtőt, a tükröt, a fogkeféket, a ventilátorokat, és más hétköznapi tárgyakat, én pedig személy szerint már csak az okospapucsot várom, amit nem tudok elhagyni a lakásban, és ami magától tompítja a csoszogásom hangeffektjét.

A technológiai fejlődés a szépségipart is folyamatosan formálja, ahogy a Foreo előrejelzéséből is kiderül, idén az egyik nagy trend az otthoni szépségápolási eszközök térhódítása lesz, amik próbálnak személyre szabott élményt kínálni, akár mesterséges intelligenciával megtámogatva, de minimum azzal, hogy tartozik hozzájuk egy okostelefonos alkalmazás.

A gyártó felajánlott tesztelésre egyet a világ első okosarctisztítójaként reklámozott Foreo Luna Fofo készülékből, amit kíváncsian vártam, már csak azért is, mert alapvetően ilyen készülékekkel nem foglalkozunk lapunk hasábjain, és már több helyről hallottam róla jót-rosszat is. Az arcápolás pedig összetett tudomány és mesterség, és talán túlzás lenne azt állítani, hogy egyetlen kütyü minden bőrproblémánkat megoldhatja – kiegészítőként viszont hasznos lehet, még ha nem is mindenre.

Az app miatt okos

A Foreo arctisztítóiból többféle modell létezik: a palettán találunk teljesen alap, 16 ezer forintos készüléket és 80 ezer forintos drágább modellt is. Az általunk tesztelt Luna Fofo a legtöbb bolt kínálatában 30 ezer forintért érhető el. Ez annyival tud többet a sima „buta” alapmodelleknél, hogy a szilikonsörtékkel ellátott kis kütyü támogatja a Bluetooth-t, amivel egy mobilapphoz kapcsolódik, és a hátsó bőrérzékelőivel elemezni is képes a felhasználó bőrének állapotát és nedvességszintjét.

Az eszköz párosítása pikk-pakk megvan, azok is egyszerűen boldogulnak vele, akik nem nagy kütyüszakértők. Utána az app végigvezet minket a bőrünk állapotának elemzéséhez szükséges lépéseken, ami szintén rendkívül gyorsan megvan. Ehhez a hátulján található két, 24 karátos arannyal bevont érzékelőt kell odaérintenünk felváltva az arcunk négy területére: a jobb és a bal orcára, majd a homlokra és állra. Ezután kapunk egy pontszámot 100-as skálán, illetve azt is láthatjuk, hogy a mérés szerint hány évvel öregebb az arcbőrünk a biológiai korunknál.

Ezek után kapunk egy személyre szabott rutint, hogy hány másodpercig kell tisztítani az arcunk adott részét körkörös mozdulatokkal. Ami a legjobban tetszett, hogy ezt rögtön meg is jegyzi a szerkentyű, és amikor a fürdőben bevetjük, akkor már nem kell hozzá a mobil: finom pulzálásokkal jelzi, mikor kell átváltani másik területre, és ki is kapcsolja magát a tisztítás végeztével.

A finom szilikonsörtékkel bevont tojáska higiénikusabb, mint az átlagos tisztítóeszközök, finom vibrálással távolítja el az elhalt hámsejteket, megszabadít a kosztól és a sminkmaradékoktól, ezáltal pedig segíti a szépségápolási termékek felszívódását. Tisztítani sem nehéz, meleg víz és szappan elég hozzá.

Az applikációval viszont nem voltam maradéktalanul elégedett, mert amellett, hogy magyar nyelvet is érdemelt volna, ha már ilyen tág piacra dolgoznak, meglehetősen kihasználatlan.

Gyakorlatilag csak mérésre jó, illetve van egy webshop menü, pedig szívesen vettem volna, ha például arcápolási tippeket-trükköket olvashattam volna benne, vagy jobban szolgálja az edukációs célokat: mondjuk elmagyarázza, hogy a kozmetikai szerek hátulján hogyan kell olvasni az összetevők listáját, vagy úgy tágabban véve felhívja a figyelmet arra, hogyan lehet megelőzni a ráncokat – ez nem került volna sokkal több erőfeszítésbe, mégis tartalmasabbá tette volna a szoftvert.

Nem művel csodát, de hasznos kis kütyü

Körülbelül három hónapot szántam a tesztelésre, mert úgy gondoltam, hogy ennyi idő kell hozzá. Az első mérés mindenesetre aggasztó volt, 53 pontot kaptam a 100-ból, és az is kiderült, hogy a bőröm két évvel idősebb nálam. Előtte is tisztában voltam azzal, hogy a bőröm száraz, érzékeny és pirosodásra hajlamos, de eddig letudtam az arcápolási rutinomat egy hidratálóval és egy arclemosóval,

amit alkalmanként bőrradírral és maszkokkal egészítettem ki.

Másfél hónapig ezen semmit nem is változtattam, csak a Foreót használtam – úgy éreztem az esti sminklemosás után, hogy valóban jobban tisztulok, és puhább is a bőröm – vélhetően a napi gyengéd fizikai hámlasztást jobban érzi a száraz bőr, és az orromon is elkezdtek kevésbé feltűnővé válni a mitesszerek. Utóbbit egyébként egy ismerősöm is pozitív hozományként említette, míg másnak az tűnt fel, hogy túlságosan kipirosodik tőle a bőre.

Másfél hónap után újabb mérés következett, ami nem túl kellemes meglepetést okozott: a bőröm állapota rosszabb, mint volt – na itt kezdtem dühbe gurulni, és úgy döntöttem, hogy alaposabban beleásom magam a témába a hiteles beauty blogok segítségével, és egyébként is mindjárt 30 évesként többet kell foglalkoznom ezzel is.

Elkezdtem koreai szereket használni, és kibővíteni a repertoárt tonizálóval, kémiai hámlasztóval, csiganyálas esti arckrémmel és fényvédővel, amiket szépen fokozatosan vezettem be, és már sokkal érezhetőbb volt a javulás ezekkel is felfegyverkezve. A bőröm rugalmasabbá, egyenletesebbé, és hidratáltabbá vált, ha pedig alapozót viseltem, az is sokkal szebben mutatott, a pirosodás is enyhülni kezdett. Emellett persze ügyeltem a folyadékbevitelre is – igaz, az alkoholfogyasztás terén nem kötöttem kompromisszumot, azért mindennek van határa.

A harmadik hónapot újabb mérés követte, ami ismét visszatért az 52-es pontszámmal, így már kezdtem arra gyanakodni, hogy esetleg én csináltam-e valamit rosszul – végeredményben pedig már nem is érdekeltek a számok, mert az eredmény magáért beszél.

Igaz, alapból sem volt túl nagy gondom a bőrömmel, de az elmúlt három hónap mégis tanulságos volt, és bár ezt a drágább, okosított verziót nem venném meg a Foreo eszközéből, az olcsóbb modellek szerintem remekül kiegészíthetik a rutinunkat, mert használni tényleg kényelmes és hasznos őket, de az appot simán nélkülözni lehet az életünkből.