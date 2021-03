Új robotot mutatott be a Boston Dynamics

Az ipari felhasználásra szánt robotokról ismert Boston Dynamics újabb modellel jelentkezett. A Stretch nevű szerkezet ezúttal nem hasonlít se emberre, se állatra, és még olyan látványos trükköket sem tud, mint mondjuk az ugrókötelező Spot robotkutya, így jó eséllyel nem fogjuk őt ijesztő videókban látni a jövőben.

Egy olyan kerekekre szerelt hatalmas robotkarról van szó, amit elsősorban raktári munkára terveztek. A kamerákkal és érzékelőkkel ellátott robot legfeljebb 23 kilogrammos terhet tud felemelni és odébb mozgatni, így megkönnyítve a raktári anyagmozgatást. Mivel Stretch könnyen mozgatható, feladattól függően át is lehet helyezni más munkaterületekre. A Boston Dynamics elmondása szerint óránként akár 800 dobozt is odébb tud pakolni, és egy feltöltéssel nyolc órát üzemel.

A cég szerint a rendszer legizgalmasabb jellemzője, hogy olyan környezetekben is használatba lehet venni, ahol nincs kialakítva komolyabb automatizációs insfrastruktúra. Ez pedig meglehetősen jellemző: a raktárak 80 százaléka még nem telepített automatizációs felszereléseket, tehát bőven vannak még lehetőségek a piacban.

A Boston Dynamics 2019 óta mutat élénk érdeklődést a logisztika területe iránt, ekkor vásárolta fel a Kinema Systems céget, ami gépi látásos szoftvert fejleszt robotok számára. Utána bemutatták a Handle nevű kerekeken guruló robotot is, ami szintén robotkarral emel súlyokat, ám nem képes olyan gyorsan dolgozni, mint a most megmutatott Stretch.

A hatalmas robotkarnak egyelőre nem határoztak meg árat, csak 2022-től vásárolhatják meg az üzleti partnerek.

Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch – our new case handling robot – move, groove and unload trucks.

Read the announcement. https://t.co/5B7wDDKC38 pic.twitter.com/i3Dsoz9Tq8

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) March 29, 2021