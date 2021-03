Úgy megindultunk a lezárás előtt, mintha nem is lenne járvány

Rangos elismerésben részesült egy nemzetközi viszonylatban is egyedülálló magyarországi tudományos projekt – számolt be róla a Portfolio. Vasárnap jelent meg a Scientific Reports szakmai folyóiratban hazai kutatók, egyetemi műhelyek és mobilszolgáltatók képviselőinek közös tanulmánya, amely az országos szintű népességmozgás monitorozását mutatja be a mobileszközökből származó mobilcella adatok segítségével.

A járványmodellezési munkacsoport adathasznosítási, digitális egészségüggyel foglalkozó kutatócsoportjának vezetője, Szócska Miklós a lapnak adott interjújában azt is elárulta, hogyan reagáltak a magyarok a március negyedikén bejelentett, de csak március 8-án életbe lépő szigorítások hírére.

Az újabb korlátozó intézkedések március 8-i életbe lépése előtti hétvégén aztán országosan olyan mozgás indult mintha se járvány, se holnap ne lenne és széthordtuk a vírust. Egyértelműen látszott, hogy sajnos fáradunk és a gyorsabban terjedő variánshoz az addigi intézkedéscsomag nem lesz elég”

– fejtette ki a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja.

A kutatócsoport a három nagy mobilszolgáltatóval (Telekom, Telenor, Vodafone) közösen dolgozta ki a lakosság mozgását, települési szinten monitorozó módszertant, melynek segítségével a döntéshozók jobban átláthatják a korlátozó intézkedések hatásait. A rendszer anonim, tehát az egyes személyek nem azonosíthatók az adataik alapján. A módszertan a mobilhívásokat közvetítő adótornyok helyadatait használja a mobilhasználók földrajzi helyének becslésére. A megoldás előnye, hogy nem csak az okostelefon-használók adatait rögzíti, de olyan területeket is lefed, ahol nem elterjedt az okostelefon használata.

Szócska kiemelte: mivel a három nagy mobilszolgáltató európai szinten is jelentős szereplő, a módszertan könnyen adaptálható más országokra, illetve alkalmassá tehető a tagországok közötti vándorlás elemzésére. A kutatócsoport jelenleg a Magyarországra látogatók cellaadatainak modellbe építésén dolgozik, amit a kórokozók jelenlétének észlelésére alkalmas innovatív módszerekkel egészítenek ki a járványok behurcolásának modellezéséhez.

Ha azt hisszük, hogy a COVID-al vége az emberiség járványok elleni küzdelmének, akkor nagyot tévedünk, de ehhez már az ökológusok is kellenek”

– mondta el Szócska, aki reméli, hogy a március 8-i intézkedések után mindenki megérti a helyzet súlyosságát.