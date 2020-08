Ha Huawei telefonja van, ezt tudnia kell: vége a Google frissítéseknek

A Huawei jó ideje az Egyesült Államok kormányának célkeresztjében van, ami oda vezetett, hogy a kínai gyártót egyre több ország zárja ki az újgenerációs 5G hálózatok fejlesztéséből, illetve tavaly májusban felkerült egy olyan feketelistára az USA-ban, ami megakadályozza, hogy amerikai vállalatok számára tiltja a kereskedést a céggel. Ennek egyik eredménye, hogy tavaly ősz óta a Huawei új telefonjaira már nem kerül fel a Google szolgáltatáscsomagja, a Google Mobile Services, és ezzel együtt az olyan jól megszokott applikációk, mint a Chrome, a YouTube, a Gmail és a Google Térkép. A telefonokon ugyan még Android fut, de annak csak nyílt forráskódú verziója elérhető a kínai gyártó számára.

A Huawei nem adja fel, van esélye, hogy teljesen felforgatják a mobilpiacot A Huawei saját fejlesztései még nem kínálnak ütőképes alternatívát a Google ökoszisztémájával szemben, de ez hamarosan megváltozhat.

A szankciók mostanáig nem vonatkoztak azokra a Huawei készülékekre, amik a tiltások előtt kerültek kereskedelmi forgalomba: például a P30 termékcsaládra megérkeztek a frissítések, az Android 10 és működtek a Google alkalmazásai is. Részben ez változik meg, ugyanis a frissítések kiadását engedélyező licenc lejárt. Minderre a The Washington Post hívta fel a figyelmet egy cikkében, és a lapnak a keresőóriás is megerősítette, hogy augusztus 13-án lejártak azok a különleges engedélyek, amik lehetővé tették, hogy a Google frissítéseket küldjön a szankciók előtt piacra került Huawei okostelefonokra.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a telefonok továbbra is a megszokott módon működnek, azzal a jelentős kivétellel, hogy a készülékek nem kapnak több frissítést a Google-től: sem a jelenlegi operációs rendszer nem kapja meg az esetleges javításokat (ami biztonsági szempontból nem túl szerencsés), továbbá a szeptemberben érkező Android 11 sem lesz elérhető a készülékekre. Hogy a telefonra már letöltött Google-féle alkalmazások frissítését érinti-e az engedélyek lejárta, az egyelőre még nem világos.