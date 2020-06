Xiaomi Mi 10: a telefon, ami hosszú évekig elég lesz

A Xiaomi sokáig a korrekt árú és elfogadható hardverrel szerelt mobilok terén számított komoly versenyzőnek. 2020 ugyanakkor a fordulat éve, hiszen a gyártó a Mi 10 szériával már a csúcsragadozók közé merészkedett, olyan készülékeknek állítva konkurenciát, mint a Samsung Galaxy S20 vagy a Huawei P40 telefonok. Ennek megfelelően már az árcédula sem az, amit megszokhattunk: az új mobilokért már súlyos százezreket kérnek. A korábban tesztelt Mi 10 Pro 380 ezer forintért szerezhető be, most pedig azt néztük meg, mit tud a valamivel olcsóbban kínált kistestvér, a sima Mi 10.

A Xiaomi Mi 10 méreteit tekintve ugyanakkora, mint a nagytestvére: 162,5 x 74,8 x 9 mm, tehát egy igazi tepsimobillal van dolgunk, amit csak nagyon kevesen tudnak egyetlen kézzel használni. Az összeszerelés minőségére ugyanakkor nem lehet panasz, a trendeknek megfelelően görbülő kijelző tökéletesen passzol az alumínium kerethez, ami üveg hátlapban folytatódik.

Utóbbi egészen elegáns, amíg ki nem vesszük dobozból, utána ugyanis őrült módon gyűjti az ujjlenyomatokat. Még szerencse, hogy az alapcsomag része egy szilikon tok, amit azért is érdemes használni, mert a készülék nem rendelkezik semmilyen komolyabb védelemmel – ami manapság azért elég fura egy 300 ezerért kínált mobil esetében.

Tud szinte mindent

Az ár persze azért is húzós, mert a készülék képes csatlakozni az egyre inkább terjedő 5G hálózatokhoz, illetve a Wi-Fi 6 szabványnak megfelelő komponenseket sem hagyták ki belőle. Ami a hardver többi részét illeti, panaszra nincs ok, hiszen a burkolat alatt 8 magos Qualcomm Snapdragon 865 processzor dolgozik, méghozzá 8 GB RAM (LPDD5) és egy Adreno 650 grafikus chip társaságában, amit 128 vagy 256 GB (UFS 3.0) háttértár egészíthet ki – további bővítésre viszont nincs lehetőség. Ezekkel a specifikációkkal a Mi 10 napjaink legerősebb csúcsmodelljei közé tartozik, és a beszerzése esetén

évekig nem kell aggódni, hogy bármi akadna a készüléken.

A bővíthetőség hiányánál nagyobb szívfájdalom, hogy Európában nem kapható a Dual SIM-es verzió, ami egyszerűen érthetetlen, ráadásul a SIM-tálca is olyan, hogy méretre ott a hely a második kártyának, de ki van öntve műanyagból. A készüléken jack csatlakozó sincs, egyetlen USB-C portot találunk a telefon alján, és ahogy a Mi 10 Pro esetében, itt is értetlenül állunk az előtt, hogy a húzós árért cserébe csak egy átalakítót kapunk, fejhallgatót nem. Ezt eddig még az Apple sem merte megjátszani a vásárlóival, nem értjük, a kínaiak miért gondolták úgy, hogy ezen kell spórolni.

Ami a kijelzőt illeti, itt nagyon nincs mibe belekötni: a Samsung gyártotta OLED panel mérete 6,67 hüvelyk, maximum 1080×2340 képpont felbontással, 386 ppi pixelsűrűséggel. Ennél ugyan találunk jobb specifikációkat a piacon, de a mindennapi használathoz ez is bőven elégséges, ráadásul megkapjuk a 90 Hz-es képfrissítést, ami kifejezetten jót tesz a szemnek, és e mellé a fényerő (1130 nit), a kontraszt és a színhűség is príma. A kijelző támogatja a HDR10 és a HDR10+ szabványt, illetve kapunk képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasót is, ami villámgyorsan végzi a dolgát.

Az előlapi kamera egy képernyőbe vágott lyukba került,

a felbontása 20 megapixel, és maximum Full HD felbontású videók lőhetők vele, méghozzá 30 képkocka per másodperc képfrissítés mellett. Ez ugyan szintén messze van a csúcstól, de arra még így is tökéletesen megfelel, hogy szelfiket és Instára szánt mozgóképeket készítsünk vele.

Fontos még az aksi, ami 4780 milliamperórás, tehát kellően méretes darab, nálunk másfél napig simán életben tartotta a telefont, az átlagnál jóval intenzívebb használat mellett. Ami pedig a töltést illeti, 30 wattot kapunk vezetéken és vezeték nélkül is, továbbá itt is elérhető a reverse charging technológia, azaz a telefonnal tölthetünk más eszközöket vezeték nélkül, bár a teljesítmény ezen esetben mindössze 5 watt.

Fotóban kevesebb

Aki képben van az általunk korábban már tesztelt Mi 10 Pro képességeivel, annak nyilván feltűnt, hogy a Mi 10 hardver tekintetében nem sokban marad el a drágább modelltől, az olcsóbb ár a kameráknak köszönhető, ugyanakkor a Xiaomi a fő attrakciót ezen a modellen is meghagyta.

Megkapjuk a 108 megapixeles, 1/1,33 hüvelykes szenzorral szerelt főkamerát (24 mm, f/1,69), amivel alapból 25 megapixeles fotók lőhetők, de adott a lehetőség 108 megapixeles felvételek készítésére is.

Mivel ugyanarról az egységről van szó, itt szintén igaz, ami a Mi 10 Pro esetében: a főkamerát használva a végeredmény kifogástalan: tűéles, elképesztően részletes és remek színekkel operáló fotók. A szenzor ráadásul nemcsak normális fényviszonyok között működik nagyszerűen, de este is, szóval bátran állítjuk, hogy ez az egység minden igényt kielégít mobilfotózás terén. És videóban is széles a skála: 8K (30 fps), 4K (60 fps), Full HD (240 fps), HD (960 fps). A 8K egyelőre még felesleges, de dicséretes, hogy tudja a telefon, a jó minőségű 4K azért sokkal fontosabb, és külön öröm, hogy

a rendes képfrissítés mellé értékelhető képstabilizálás jár.

A maradék három kamera esetében viszont már jönnek a kompromisszumok, itt érezhető igazán, hogy ez a készülék miért kerül 80 ezer forinttal kevesebbe, mint a Pro. A széles látószögű (123 fokos) optika már csak 13 megapixeles, f/2,4 rekeszértékkel, ami nappal jól megállja a helyét, este viszont már csak nagyon nyögvenyelősen lehet vele igazán jó képeket készíteni, ugyanis rendre zajos és elmosódott lesz a végeredmény, főleg, ha nincs nálunk állvány, és pusztán a kezünkben tartjuk a készüléket.

A maradék két egységből az egyik egy 2 megapixeles makró kamera, ami nagyjából pont annyira hatékony, mint azok, amiket a 70–100 ezer forintos készülékeire pakol a Xiaomi: semennyire. Értékelhető szuper közeli képek nem nagyon készíthetők vele, itt is olyan érzése van az embernek, mintha csak azért került volna a telefonra ez az optika, hogy három helyett négy kameráról szólhassanak a marketing anyagok. Végezetül ne feledkezzünk meg a 2 megapixeles mélységszenzorról, aminek a szerepe annyi, hogy a megfelelő mélységélesség megteremtéséhez gyűjtsön adatokat.

Évekig jó lehet

A 300 ezer forintos árcédula szédületesnek tűnik egy Xiaominál, de tagadhatatlan, hogy ennyi pénzért a kínaiak egy olyan telefont kínálnak, aminek a képernyője hibátlan, az 5G-nek, a 8K-nak és a Wi-Fi 6-nak köszönhetően abszolút jövőálló, a hardver pedig minden feladattal játszva megbirkózik. A Mi 10-nek ugyan vannak érthetetlen hiányosságai, de ettől függetlenül olyan okostelefon, amit megvásárolva évekig nem kell új készülékben gondolkodni, ráadásul nem elhanyagolható tényező, hogy a Huawei hasonló képességű telefonjával ellentétben itt megkapjuk a Google ökoszisztémát is.

Az ár kapcsán ráadásul azt is érdemes észben tartani, hogy a gyártó egészen egyedi ajánlattal küldte kereskedelmi forgalomba a mobilt: a jótállás ideje alatt egyszeri alkalommal ingyen cserélhető a törött kijelző, ami igen korrekt ajánlat, hiszen egy ilyen szerviz általában 60–80 ezer forintot kóstál.