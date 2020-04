Vigyázzon, csalók akarják a pénzét a NAV nevében!

Beragadt áfa: pereskedés nélkül is fizet a NAV

A neten időről időre belefutni azokba az adathalász-kampányokba, amelyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével élnek vissza csalók. Korábban már több alkalommal, a napokban pedig ismét terjedni kezdtek az adóvisszatérítés tárgyú spamek, amelyet ráadásul a NAV napi gyakorisággal készülő hírlevelének titulálnak a küldők.

Az illetéktelenek e-mailjei egy hivatkozást tartalmaznak. Arra kattintva a NAV honlapjára (www.nav.gov.hu) hasonlító, de attól eltérő címen található oldal töltődik be, ahol személyes és bankkártya-adatokat is kérnek. Több olyan gyanús jel is van, amit érdemes figyelni, rögtön szembeötlő általában a nyelvtanilag hibás megfogalmazás.

Valamint azt is jó, ha tudjuk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), soha, semmilyen eljárásban nem kér az adóhatóság az adózóktól bankkártyákra vonatkozó adatokat.

Nagyon fontos, hogy senki ne adja meg a csalóknak ezeket az információkat, mert az ebből eredő károkért a NAV nem vállal felelősséget, írta az adóhatóság megkeresésünkre még tavaly. A hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózót, ha túlfizetése van. A túlfizetést csak a 1917-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, „linkre kattintással” nem.

Nem először próbálkoznak be csalók hasonló tartalmú levéllel, és nyilván nem is utoljára, szóval legyen figyelmes, mielőtt kattintana. Az internetes cím ellenőrzésével nagy bizonyossággal kiszűrhetőek a hamis – vélhetően csalók által üzemeltetett, adathalász – honlapok.

