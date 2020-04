Ezektől az iPhone modellektől elköszönhetünk

Hosszas pletykaidőszakot követően az Apple szerdán végre leleplezte a mérsékelt árú okostelefonját, az iPhone SE 2020-at, amiből a legolcsóbb modell 180 ezer, míg a legdrágább 240 ezer forintba kerül. A készülék három színben lesz elérhető, és április 17-től akár már elő is rendelhető. Korábban sok szó esett arról, hogy az olcsó(bb) iPhone sok hasonlóságot mutat majd az iPhone 8-cal: ez főleg a 4,7 hüvelykes modell kialakítására igaz, továbbá egyezik az üzemidő, de processzor terén meg az iPhone 11-ben is nyugvó A13 bionikus chipet kapta meg.

Már a bejelentéskor is érzékelhető volt, hogy ezek után felesleges lenne iPhone 8-at venni, hiszen a második generációs iPhone SE egy régi formába csomagolt új mobil, ami olcsóbb és erősebb is. A MacRumors szúrta ki, hogy az új modell felkerülésével egyetemben az Apple el is távolította hivatalos webáruháza kínálatából az iPhone 8 és iPhone 8 Plust, tehát minden jel arra utal, hogy az értékesítést is leállították. Természetesen a kereskedőknél felhalmozott darabokat még megvásárolhatja, aki szeretné, de a jövőben lényegében már nem lesz kapható, nem gyártanak belőle többet.

Hogy mit kell tudni a nemrég bejelentett, új iPhone SE-ről, itt szedtük össze:

