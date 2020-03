Több millió szájmaszkot adományoz az Apple

Az Apple-vezér Tim Cook bejelentette, hogy több millió szájmaszkot adományoz európai és amerikai egészségügyi dolgozóknak a koronavírus elleni küzdelemhez. A szakember egyben megköszönte a frontvonalban dolgozó hősök munkáját.

Míg Cook bejegyzése túl sok információt ezen felül nem közöl, Mike Pence, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke saját tweetjében egészen pontosan kétmillió darab N95-ös légszűrőmaszkot említ az amerikai intézmények esetében. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Apple mely európai országokat fogja támogatni a szállítmánnyal.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.

— Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020