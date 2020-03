Így spórolhat a villanyszámlán

Évente akár több tízezer forint is megspórolható a rezsiszámlákon, ha energiahatékony háztartási eszközöket választunk – írja közleményében az LG az Energiatakarékossági Világnap alkalmából. Amennyiben nem ilyen készülékeink vannak, sokat javíthatunk a helyzeten tudatosabb használattal.

Ha Magyarországon az összes, 8 évnél idősebb, korszerűtlen mosógépet, hűtőt és fagyasztót modern készülékre cserélnék a háztartások, összesen évi 1,9 millió tonnával lenne csökkenthető hazánk CO2-kibocsátása. E mennyiség ötödét eredményezné a mosógép-matuzsálemek lecserélése, a fennmaradó részt pedig kb. fele-fele arányban hozná az elavult hűtők és fagyasztók kiváltása új készülékekkel – írja a cég.

A korszerűtlen háztartási nagygépek lecserélése nem csak környezetkímélő, de igencsak pénztárcabarát lépés is, hiszen a beruházás néhány év alatt megtérül még akkor is, ha épp nem elérhető a vásárláshoz állami támogatás.

Tévézzünk okosan!

Aki most cserélné le a televízióját, annak érdemes a takarékos, legalább A+ besorolású készülékek közt szemezgetnie. Tévénézéskor használjuk ki a beépített, energiatakarékosságot szolgáló funkciókat, vagyis a környezeti fénytől függő automatikus fényerőszabályozást, az energiatakarékos üzemmódot, zene- vagy rádióhallgatás esetén a képernyőkímélőt, illetve az időzített kikapcsolást.

Ha ilyen funkciókkal nem rendelkezik a készülékünk, akkor sincs minden veszve, hiszen magunk is lejjebb vehetjük a fény- és hangerőt. Ha senki nem nézi épp a tévét, kapcsoljuk ki – ezt akár egy hosszabb reklámblokk idején vagy a meccsek szünetében is megtehetjük.

Ha pedig igazán környezettudatosak akarunk lenni, akkor tévénézés után ne csak a távirányítóval kapcsoljuk le a készüléket, inkább használjunk kapcsolóval ellátott elosztót és annak segítségével áramtalanítsunk, hiszen így elkerülhetjük a készenléti, vagyis stand-by üzemmód energiafogyasztását.

Megéri lecserélni a régi hűtőt és mosógépet

A tíz év körüli hűtők átlagosan évi közel 400 kilowattórát fogyasztanak, az ennél is régebbi gyártmányok fogyasztása pedig ennek akár duplája is lehet.

Ez azt jelenti, hogy a tizenéves gépet egy mindössze 149 kWh-t fogyasztó, alulfagyasztós A+++ kategóriásra lecserélve az éves áramszámlánk mintegy 10 000 forinttal lehet kevesebb, az ennél is idősebb hűtőtől megválva pedig közel 30 000 forint megtakarítás adódik”

— hívják fel a figyelmet az LG Electronics Magyarország Kft. szakértői.

Hasonló a helyzet a mosógépek esetében is. A mai átlagos, korszerű készülékek 7 kg-os töltet mosásához 220 mosási ciklust számolva évi 10-12 köbméter vizet használnak fel, míg a régebbi, csupán 4-5 kg-os kapacitású gépek kétszer ennyit is fogyaszthatnak. Az energiaszámla terén is jelentős a különbség, egy több mint tízéves mosógép akár 2,5-szer több áramot is fogyaszthat, mint egy ma kapható, átlagos készülék.

„Egy új mosógépet választva tehát — a használat gyakoriságától függően — a villanyszámlán akár 10-12 ezer forintot, a víz- és csatornadíjon pedig (a helyi tarifától függően) hasonló összeget spórolhatunk meg évente” — fejtegetik a szakértők, akik további tanácsokat is megfogalmaztak a háztartási gépek tudatos használatához.

Hogyan használjuk a tévét?

Rendszeresen portalanítsuk a készüléket, hogy az ne okozhasson hosszú távon túlmelegedést.

Ha elmegyünk otthonról, áramtalanítsuk a készüléket, azaz húzzuk ki a villásdugót vagy kapcsoljuk le az elosztót — így elkerülhetjük a készenléti, vagyis stand-by üzemmód energiafogyasztását.

Tévénézéskor sötétítsünk be, hogy elkerüljük a nagyobb fényerő okozta magasabb energiafogyasztást.

Hogyan használjuk a hűtőt?

A hűtő hátulján lévő kondenzátorrács és a fal között legalább 10 cm távolság legyen, és a rácsot félévente portalanítsuk.

A készülék legyen a tűzhelytől távol és ne érje direkt napsugárzás.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó.

Ne hagyjuk eljegesedni a belső teret: a nem Total No Frost rendszerű készülékeket évente kétszer le kell olvasztani.

Ha már 1-2 napnál hosszabb vakációra indulunk, akkor állítsuk át a készüléket energiatakarékos (Eco Friendly) üzemmódba.

Hogyan használjuk a mosógépet?

A mosógépek a legtöbb energiát a víz melegítéséhez használják fel, ezért az átlagos szennyezettségű ruhákat csak 30-40 fokon mossuk. A TurboWash™ funkcióval energiát és időt is spórolhatunk.

Érdemes a nagyobb kapacitású készülékek közül választani, mivel így egyszerre nagyobb adag szennyest tudunk tisztítani, a kevesebb mosási ciklus indítása miatt pedig kevesebb áramot fogunk használni, ráadásul a mosásra szánt időt is jelentősen csökkenthetjük. A súlyautomatikának köszönhetően kisebb adag ruhák is takarékosan moshatók a nagyobb kapacitású készülékekben.

Nem érdemes 1-2 ruha miatt elindítani a mosást, de az sem jó, ha túlzottan megtömjük a gépet, mert ennek a mosás és az öblítés hatékonysága látja kárát.

Ha szárítógépet is használunk, szárítás előtt minél nagyobb fordulaton centrifugáljuk ki a ruhákat – kivéve persze az igazán kényes darabokat.

(Kiemelt kép: GettyImages)