Autósok millióinak életét könnyítheti meg ez a különleges kijelző

Aki már ült autó volánja mögött az életében, az biztos került olyan helyzetbe, mikor a szélvédőn keresztül besütő nap elvakította, és az éles fény zavarta vagy megnehezítette a vezetést. Erre a problémára ugyan megoldás lehet egy napszemüveg, egy ilyen kiegészítő viszont nincs mindig az embernél, és a menet közben történő elkotorászása akár balesetveszélyes is lehet, a hagyományos, minden járműben megtalálható napellenző pedig nem minden esetben nyújt tökéletes védelmet.

Erre a problémára fejlesztett egy speciális kijelzőt a Bosch, amit be is mutattak a Las Vegas-i CES kütyüexpón: kipróbáltuk a Virtual Visor nevű átlátszó LCD-képernyőt, ami használat közben csak azokon a pontokon sötétül el, amelyeken át a napfény a sofőr szemébe jut.

A technológiát az Egyesült Államokban fejlesztették, és a német vállalat az idei Consumer Electronics Show keretében mutatta be először az eszközt a nagyközönségnek. A Virtual Visor leglátványosabb része az elsötétülő, de továbbra is átlátszó kijelző, de fontos szerep jut a hozzá kapcsolódó utastér-megfigyelő kamerának is, ami felismeri az ember arcvonalát és szemeit, leköveti azok mozgását, a háttérben dolgozó intelligens algoritmusok pedig ezen adatok alapján sötétítik el a képernyő megfelelő részeit.

A Bosch mindezt egy apró kabinban prezentálta, amibe beülve szemmagasságba került a Virtual Visor kijelző, felette egy kamera követte az arcom mozgását, és egy külön képernyőn még az is látható volt, hogy a mesterséges intelligencia milyen információk figyelembevételével vezérli a képernyőt. A napfényt a háttérben egy erős lámpa képviselte, és a rendszer tényleg valós időben követte le a mozgásomat: ahogy elfordítottam a fejem, úgy sötétültek el a más-más pontok a hatszögekből álló kijelzőn, mindig a szemem vonalában, így a lámpa egy pillanatra sem tudott elvakítani, bárhogy próbálkoztam.

Mindez persze még csak prototípus, egyelőre semmilyen járműben nem érhető el, de valóban működő alternatíva lehet a szélvédőn keresztül betűző nappal szemben. A próba során persze azonnal felmerült bennem, hogy készülhet-e egy teljes szélvédő ilyen technológiával, de a Bosch szakemberei rögtön letörték a lelkesedésem, hiszen a jelenleg használatban lévő üvegek lecserélése egy ilyen megoldásra túlságosan drága lenne. A hagyományos napellenző lecserélése ugyanakkor nem jelentene horribilis összegeket, így egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy az elkövetkezendő években valamelyik autógyártó

már ilyen kijelzővel felszerelve kínál majd modelleket.

A Bosch utastér-megfigyelő rendszerre viszont nemcsak arra használható, hogy vezérelni tudjon egy Virtual Visor kijelzőt, de a háttérben dolgozó mesterséges intelligencia a sofőr szemhéjának mozgása, tekintetének iránya, illetve fejének helyzete alapján azt is felismerheti, ha a vezető elálmosodott vagy épp okostelefonját nézi – és riaszthat a kritikus helyzetekben. A rendszer ráadásul azért is figyeli a jármű belterét, hogy megállapítsa: hányan ülnek benne, hol és milyen pozícióban. Ezzel vészhelyzetben igény szerint optimalizálható az egyes biztonsági rendszerek – például a légzsákok – működése.

És ezek a fejlesztések még csak a kezdetet jelentik: 2019-ben 12 százalékkal, mintegy kétmilliárd euróra bővült a Bosch vezetéstámogató rendszereinek értékesítése, amik már az automatizált vezetés irányát jelentik. A jövőben, amikor az autók – például az autópályán – részben automatizált üzemmódban teszik meg az út egyes szakaszait, a vezető-megfigyelő rendszerek nélkülözhetetlen partnerré válnak, hiszen ilyen a helyzetben a kamera azt is biztosítja, hogy a sofőr bármikor biztonságosan átvehesse az irányítást.

A 24.hu is kinn van a Las Vegas-i CES-en, olvassa el korábbi cikkeinket: