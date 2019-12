A Huawei Mobile Service az appfejlesztők Mekkája (x)

Évek óta dolgozik legújabb, saját fejlesztésű mobilszolgáltatási-rendszerén a Huawei, amelyet minden tekintetben az innováció jellemez. A világszerte bekapcsolódó rengeteg fejlesztő és az általuk integrált megannyi applikáció mind hozzátett ahhoz, hogy a HMS egy globális alkalmazás-ökoszisztémává nője ki magát.



De mi is az az alkalmazás-ökoszisztéma?



Úgy kell ezt elképzelni, mint egy folyamatosan fejlődő és növekvő rendszert, amely ezernyi szolgáltatást és alkalmazást kínál. A HMS-nek köszönhetően a Huawei eszközei okosabbak és gyorsabbak lehetnek, így a felhasználói élmény is teljesebbé válhat. Általános érvényű gyakorlatnak tekinthető, hogy a Huawei, a fogyasztói visszajelzések alapján igyekszik alakítani fejlesztési irányait, ezzel is mutatva, hogy mindent megtesznek a felhasználók kényelme érdekében. De a HMS nem csak a felhasználók érdekeit helyezi előtérbe. A Huawei különböző platformokkal és eszközökkel is segíti legújabb partnereit, így a fejlesztői környezet kényelmesebbé, a HMS-be való integráció pedig gyorsabbá és hatékonyabbá válhat.

Ilyen segítség lehet a developerek számára az Ability Gallery. Ez a továbbfejlesztett segédeszköz támogatja a fejlesztőket saját alkalmazásaik terjesztésében, ezért nekik nincs más dolguk, mint a megosztani kívánt szolgáltatásaikat és tartalmaikat eljuttatni erre a platformra. Ezután a Huawei egységes disztribúciós szolgáltatása már teszi is a dolgát és biztosítja, hogy a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások elérhetőek legyenek a Huawei eszközein.

Ha tehát fejlesztőként azon gondolkodsz, hogyan terjeszthetnéd az alkalmazásod, nincs más dolgod, mint integrálni a HMS szoftverfejlesztő készletét és máris feltárul előtted a Huawei által nyújtott lehetőségek tárháza. Az applikációk érdekessége egyébként, hogy a rendszer előnyben részesíti a lokális tartalmak és szolgáltatások megjelenését, ezáltal számos magyar alkalmazás is elérhető az alkalmazásgalériában.

Magyarország piacvezető ingatlanportálja, az ingatlan.com az elsők között vett részt az integrációs folyamatban. Úgy érezték, hogy ha egy teljesen új platform kerül a mobilfelhasználók piacára és kezd térhódításba, akkor fontos, hogy az új platformon is elérhetőek legyenek a közönségük számára. A teljes folyamat alatt nagyon komoly támogatást kaptak a Huawei fejlesztőitől, akik szívesen vették a visszajelzéseiket és észrevételeiket még a fejlesztés közben tapasztalt nehézségekről, kihívásokról is.

“Különleges élmény volt számunkra, hogy a HMS térképszolgáltatásával kapcsolatos kéréseinket például egyenesen a mapkitet fejlesztő kollégával tudtuk megbeszélni, ezáltal sokkal egyszerűbbé vált a teljes kommunikáció.Van még tennivalónk, de összességében azt érezzük, mi felkészültünk a kizárólag HMS-sel elérhető Huawei készülékek érkezésére, a többi már a felhasználókon múlik!”

Mivel a Huawei arra törekszik, hogy az alkalmazások kínálatát bővítse, valamint, hogy minél több hazai applikáció kerüljön a HMS-be, így Magyarországon továbbra is folyamatosan keresik a kreatív developereket.