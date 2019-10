Már az OTP is letiltotta a Samsung telefonok ujjlenyomat-olvasóját

Ha az új Samsung készülékén ön sem tud belépni az OTP mobilapplikációjába, az nem a véletlen műve, hiszen egyre több bank él azzal a lehetőséggel, hogy egész egyszerűen nem engedélyezik az ujjlenyomat-olvasó használatát az alkalmazásaiknál. Az döntés hátterében az áll, hogy nemrégiben kiderült: elég egy olcsó képernyővédő fólia, és a felhelyezés után bármilyen ujj segítségével átverhető a Galaxy S10 és Galaxy Note10 okostelefonok ujjlenyomat-olvasója, és így nemcsak a telefon zárolása oldható fel, de mindenhová be lehet lépni, ahol korábban ezt a védelmi megoldást használtuk.

A Samsung javítással orvosolja a problémát, de a visszaélések megelőzése érdekében a brit Nationwide Building Society bank letiltotta a banki alkalmazásában az ujjlenyomatos bejelentkezést és hitelesítést. A brit NatWest még ennél is tovább ment, ugyanis a bank egész egyszerűen megvonta a Galaxy S10 mobilok támogatását, tehát az alkalmazásuk egyelőre nem kompatibilis ezekkel az eszközökkel.

A Bank of China pedig a Galaxy S10 és Galaxy Note 10 modellek mellett a Galaxy Tab S6 készülékektől is megvonta a támogatást. Ugyanígy tett a Hapoalim Bank, Izrael egyik legnagyobb pénzintézete, figyelmeztetést adott ki továbbá a dél-koreai KaKao Bank is, itthon pedig az OTP mobilalkalmazásában nem lehet használni az ujjlenyomat-olvasót Galaxy Note10, Note10+, S10, S10+ és S10 5G készülékek esetében – az applikációban még a menüből is kikerült ez a lehetőség.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a dél-koreai gyártó már megkezdte a szükséges frissítés terjesztését, ami a napokban meg kell, hogy érkezzen minden érintett készülékre, ugyanakkor az általunk használt Samsung Galaxy S10+ készülékre még nem érhető el a javítócsomag.