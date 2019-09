Az okostelefonok leváltására készül a Facebook

A Mashable szerint a Facebook együttműködik a Luxottica szemüveggyártó céggel olyan okosszemüvegek létrehozásán, amelyek előbb-utóbb kiválthatják az okostelefonokat. Az együttműködés első számú célja az, hogy olyan szemüvegek szülessenek, amelyeket az emberek valóban hordani is akarnak – a Google Glass valahol itt hasalhatott el a fejlődés útján. Bár ők is a Luxotticával dolgoztak együtt, úgyhogy még lehet, hogy a Facebook is hasonló sorsra jut.

Az első információk szerint a szemüveg az Orion nevet kapta, és egy olyan grafikus kijelzővel látják majd el, amit a használók csak a szemük sarkából láthatnak. A szemüveggel bárki fogadhat és kezdeményezhet hívást, vagy megoszthatja másokkal a pozícióját. A mesterséges intelligenciát a Facebook adja majd a kütyü mögé.

A szemüvegeket a tervek szerint 2023-2025 körül dobják majd piacra, a munka oroszlánrészét pedig a Facebook Reality Labs végzi. Ha tényleg eljutnak a piacra, reméljük, sokkal szebb és viselhetőbb darabok lesznek, mint a Google Glass, a Magic Leap, vagy a Microsoft furcsa szemüvegei.