Az Apple már csak a 4. legnagyobb telefongyártó a világon

Nagyon úgy fest, hogy az okostelefonokat 2007-ben divatba hozó Apple csillaga kezd leáldozni a mobilpiacon: a készülékeik hardver szempontjából már évek óta le vannak maradva a konkurenciához képest, és ez már az eladásokon is meglátszik. Alig néhány napja számoltunk be arról, hogy 2019 második negyedévében Európában 22,4 százalékáról 18,8 százalékra olvadt a cég piaci részesedése, ami csak a harmadik helyre elég, de világszinten még ennél is rosszabbul áll a vállalat szénája.

Az IHS legújabb felmérése szerint az április és június vége közti időszakban az Apple mindössze 35,3 millió készüléket szállított le, ami 11 százalékos piaci részesedést jelent, és hiába rendelkezik hasonló aránnyal az kínai Oppo, ők 36,2 millió mobilt juttattak a piacra, ezzel globálisan a negyedik helyre szorították vissza az amerikai gyártót. Az első két helyen ugyanakkor világszinten is az a helyzet, mint Európában: továbbra is a Samsung a legnagyobb mobilgyártó 23 százalékos piaci részesedéssel (71 millió készülék), a dél-koreai céget pedig a Huawei követi, ami az amerikai szankciók ellenére is képes volt megtartani a második helyet, 18 százalékos részesedéssel és 59,1 millió leszállított készülékkel.

A harmadik negyedévben jó eséllyel ez a feloszlás nem fog jelentősen változni, a kérdés az, hogy az ősszel érkező új iPhone termékcsaláddal az Apple képes lesz-e visszaszerezni a harmadik helyet az év végére. A második pozicióra már csak azért sincs esély, mert a Huawei szintén ősszel fogja bemutatni a Mate 30 sorozatot, amiről már most sejthető, hogy a hardvert illetően ismét túl fogja szárnyalni a Tim Cook vezette vállalat bemutatás előtt álló mobiljait.