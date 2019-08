E-sportolóként többet kasztáltak egy bajnokságon, mint Djokovic Wimbledonban

Augusztus 20. és 25. között zajlott a világ egyik legnagyobb e-sport bajnoksága, a The International, ahol a résztvevő csapatak a Dota 2 videojátékban mérték össze a tudásukat. A helyi idő szerint vasárnap délután záródó eseményt az OG nevű csapat nyerte, akik a versenysorozat történetében először nemcsak megvédték a tavalyi címüket, de rekordösszegű díjban, 15 603 133 dollárban,

azaz nagyjából 4,6 milliárd forintban részesültek.

A csapat tagjainak ez fejenként 3,1 millió dollárt (917 millió forint) jelent, ami már önmagában is elképesztő összeg, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ezzel az összeggel az OG e-sportoló tagjai olyan világsztár atlétákat előztek meg, mint például Tiger Woods, aki a 2019-es Masters bajnokságon „mindössze” 2,07 millió dollárt kaszált, vagy éppen Novak Djokovic, aki 2,9 millió dollárt vihetett haza, miután győzedelmeskedett Wimbledonban.

For the first time in Dota history the reigning champions have defended their crown. The team that defied the odds to win last year, has reclaimed the Aegis of Champions in The International 2019. OG close the Grand Final series in a commanding 3-1 finish. #Dota2 #TI9 pic.twitter.com/ESaHeRjkpP

— The International (@dota2ti) August 25, 2019