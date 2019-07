Verstappennel egy pályán debütálnak a magyarok

Michelisz Norbert szimulátoron kezdte az autóversenyzést, és most a Bári Dáviddal közösen alapított versenycsapata, a M1RA e-sportolókkal bővült. Rögtön komoly nemzetközi megméretésen mutatkozik be a magyar formáció: a hétvégi Le Mans-i 24 órás szimulátorversenyen a legutóbbi Forma–1-es futamot megnyerő Max Verstappen is részt vesz.

Négy szimulátor-versenyzővel indul a M1RA Esports, akik közül Báldi Gergő hagyományos autóversenyzésben is bizonyított már, 2016-ban magyar országos bajnok volt. Mellette Zsupanek Bence, Nagy Dávid és Csuti Zoltán alkotja a négyfős e-sportcsapatot, akik mindannyian tapasztalt szimulátor-versenyzőnek számítanak. A M1RA Esports július 6-7–én a Le Mans-i 24 órás nemzetközi szimulátorversenyen debütál a GTE-kategóriában, egy BMW M8-sal, ami a 28-as rajtszámot viseli. A legendás pálya nyomvonala lézerszkennelt, ami garantálja a valósághűséget, a platformot pedig az egyik legélethűbb szimulátorprogramnak tartott rFactor 2 biztosítja. Az indulás jogát előselejtezőn kellett megszerezni, és a mezőny erejét mutatja, hogy a Williams hivatalos e-sportcsapata, illetve a Team Redline is a nevezők között szerepel. Utóbbi a legsikeresebb szimulátorcsapatok egyike, amely ezúttal többek között egy Forma–1-es pilótával, a legutóbbi ausztriai futamot megnyerő Max Verstappennel vesz részt a versenyen az LMP2-es kategóriában. További versenyeken is rajthoz áll idén a M1RA szimulátorcsapata, amely a tervek szerint az FIA WTCR később induló hivatalos e-sportbajnokságának is állandó indulója lesz. Ebben a sorozatban már ugyanolyan Hyundai i30 N TCR-t, pontosabban annak a virtuális változatát vezetik majd a M1RA pilótái, mint amivel a TCR Európa-kupában versenyez a csapat. „Amikor szimulálunk, egy rendszer számítógépes modelljén tanulmányozzuk a valóság egy meghatározott szeletének viselkedését. Azért alapítottunk e-sportcsapatot, mert ezáltal tovább bővül a kollektív tudásunk, a hagyományos és virtuális versenyzésben megélt tapasztalataink kölcsönösen erősítik egymást. Az elsődleges cél, hogy a dinamikusan fejlődő szimulátor-versenyzésben is a lehető legmagasabb szinten, a legerősebb ellenfelekkel szemben bizonyítsunk.” – mondta Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője. Birkás Péter korábbi cikkei Verstappennel egy pályán debütálnak a magyarok

