Ennyire játékos nép a magyar

Az átlagos internetezők másfél, a core gamerek alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív hazai kutatásból az is kiderül, milyen eszközön, milyen típusú játékkal játszunk a legszívesebben.

A LG Electronics (LG) friss, reprezentatív, országos kutatása azt mérte fel, hogy mivel, milyen gyakorisággal és milyen eszközökön játszanak a magyar core gamerek − vagyis azok, akik gyakran és sokféle játékkal szórakoznak, de nem erről szól az életük, azaz nem hardcore gamerek −, valamint az átlagos internetezők.

A vizsgálat eredményei szerint a válaszadók csaknem háromnegyede (73%) több-kevesebb gyakorisággal, de rendszeresen játszik valamilyen játékkal. Az átlagos internetezők közül a legtöbben naponta (29%) vagy hetente (26%) játszanak, és egy alkalommal átlagosan 84 percet, azaz közel másfél órát töltenek gép előtt.

A magukat core gamereknek tekintők ennél gyakrabban és hosszabb ideig játszanak: több mint felük (57%) naponta, harmaduk (36%) pedig hetente ül le a gép elé, a játékkal pedig az átlagos netezőhöz képest közel kétszer annyi időt, alkalmanként 142 percet, közel két és fél órát töltenek. Minél fiatalabb valaki, annál nagyobb eséllyel lesz gyakori gamer: a 15-24 évesek esetében az egy alkalomra jutó idő meghaladja a két órát, közöttük a core gamereknél pedig már megközelíti a három órát.

A core gamerek nem egészen két és fél órája, illetve a fiatalok bő két órája nem kevés, azonban még mindig messze elmarad a honfitársaink által televíziózással töltött időtől. A magyarok 84 százaléka ugyanis naponta néz televíziót hagyományos tévékészüléken vagy interneten, a teljes népesség pedig naponta átlagosan 4 óra 53 percet töltött a tévékészülékek előtt

Hétköznap este leginkább

A válaszadókat arról is megkérdezték, milyen napokon és napszakokban játszanak. Az általános vélekedéssel ellentétben a játékosok körében nem a hétvége a leginkább preferált időpont, hiszen internethasználók körülbelül egyforma arányban választanak hétvégi és hétközi időpontot. Igazán tipikus játékidőszaknak a hétköznap este számít — a válaszadók közel egyharmada (29%) ekkor ül gép elé, de hétvégi délutánok és esték is népszerűek. A core gamerek inkább hétvégén (58%), mint hétköznap (42%) játszanak, de relatíve körükben is a hétköznap este számít a legnépszerűbb időszaknak (28%), amit a hétvége délután követ (25%). A fiatalabbakra inkább jellemző a hétköznap napközbeni játék.

A felmérés vizsgálta a legkedveltebb játéktípusokat is. A válaszok alapján itthon a logikai és ügyességi játékok a legnépszerűbbek az átlagos internetezők körében. A fiatalabbak számára azonban az akció, sport/autó és kaland tematikájú kihívások a legvonzóbbak, míg a core gamerek messze leginkább az akció (FPS, TPS, 2D) játékokat preferálják.

Az átlagos internetezők elsősorban mobilon vagy tableten (53%) játszanak, ezt követi a PC és a laptop (39%), s csak a harmadik helyre sorolták a válaszadók a konzolokat (9%). A PC vagy a laptop a fiatalabbak (52%) és a gamerek (73%) között a legnépszerűbb, de ebben a körben a konzolok is kedveltebbek, mint az átlagos netezőknél.

A megkérdezettek többsége megelégszik egy jó teljesítményű eszközzel — ez az összes válaszadóra (56%) és a gamerekre (55%) is igaz. A szenvedélyes játékosok ugyanakkor az átlagnál nagyobb figyelmet szentelnek a speciális funkcióknak, 36 százalékuk pedig kimondottan a gamer termékeket keresi.