5G chipkészletet mutatott be a Huawei

A Balong 5000 a piacon elérhető leggyorsabb szélessávú vezeték nélküli kapcsolatot nyújtja nemcsak az okostelefonok, de a hálózati eszközök számára is. Az 5G technológia minden eddiginél gyorsabb letöltési sebességet biztosít a felhasználók számára. A gyártó a chipkészlet mellett bejelentette új 5G hálózatot támogató beltéri egységét, a Huawei 5G CPE Prót és a világ első 5G-s okostelefonját, melyet a gyártó a februáriMobile World Congress-en mutat be a nagyközönségnek.

A Balong 5000 egyetlen chipben támogatja a 2G, 3G, 4G és 5G eszközöket. Az új CPU-nak köszönhetően gyorsabb letöltési sebesség segíti a felhasználókat, és a különböző üzemmódok közti adatcsere során az új CPU hatékonyan csökkenti az adatkésleltetést és az energiafogyasztást, ezzel jelentősen megnöveli a felhasználói élményt. A Balong 5000 jelentős előrelépést jelent a Balong-sorozatú chipkészletek számára: a Sub-6 GHz-es tartományban a Balong 5000 4.6 Gbps letöltési sebességre képes, míg az mmWave spektrumban elérheti a 6.5 Gbps letöltési sebességet is –

ez tízszer olyan gyors, mint a jelenlegi legjobb 4G LTE hálózatok letöltési sebessége.

A Balong 5000 okostelefonokkal, beltéri egységekkel és egyéb okoseszközökkel is kompatibilis. A Huawei új chipkészlete az első olyan többmódú CPU, amely támogatja a Vehicle to Everything (V2X – jármű és más eszközök közötti) kommunikációt, alacsony adatkésleltetést és rendkívül megbízható megoldásokat kínálva az összekapcsolt járművek számára.

5G az otthonunkban

A Balong 5000 által működtetett Huawei 5G CPE Pro egyszerre támogatja a 4G és 5G vezeték nélküli kapcsolatokat. A beltéri egység segítségével az 5G hálózaton három másodpercen belül letöltődik egy 1GB-os HD videóklip,

egy 8K-s videót pedig akadozás nélkül képes streamelni a készülék.

Az otthoni felhasználás mellett a Huawei 5G CPE Pro-t kis- és középvállalkozások is használhatják.

Az új Wi-Fi 6 technológiát felhasználva a Huawei 5G CPE Pro akár 4.8 Gbps letöltési sebességre is képes, ami azt jelenti, hogy egy jövőbeli okos háztartásban található összes készülék egyidejű internethasználata (okostelefonok, tv-k, okos háztartási gépek, satöbbi) lehetséges anélkül, hogy a hálózat adatátvitele lassulna.

A Huawei Technologies már 2009-ben megkezdte kutatási-fejlesztési tevékenységét az 5G területén, jelenleg pedig az egyetlen olyan iparági szolgáltató, amely végfelhasználói 5G rendszereket képes biztosítani. A beltéri 5G technológiák bejelentését követően a vállalat az idei Mobile World Congress-en bemutatja a világ első 5G támogatott, Balong 5000 által működtetett okostelefonját.