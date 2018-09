Sokak álma válik most valóra

Az otthoni játékkonzolok mindig is a kényelem ígéretével kecsegtettek: egyszerűen bedugjuk a falba a csatlakozót, bekapcsoljuk a tévét, és indulhat a játék! Mégis sokakat tántoríthat el a PC-ről konzolra való váltástól, hogy már túlságosan is megszokták az egeret és billentyűzetet, a kontrollert pedig kényelmetlennek találják. Az pedig vitathatatlan, hogy az egérrel való célzás mindig is pontosabb lesz, mint amit egy analóg karral elérhetünk, a klaviatúra pedig több opciót tesz lehetővé, mint egy gamepad.

Az ilyen módon gondolkodó játékosok számára jó hír, hogy a Microsoft Xbox One konzolja billentyűzet- és egér-támogatást kap, a frissítés az elkövetkező hetekben válik tölthetővé. Az Xbox-tulajdonosok így a jövőben maguk dönthetnek majd arról, hogy mivel terelgetnék inkább a karakterüket.

Az alapvető irányítóeszköz továbbra is a kontroller marad, mivel adott játék fejlesztőitől függ majd, hogy akarják-e támogatni a PC-sek perifériáit.

Az első ilyen szoftver a külső nézetes lövölde, a Warframe lesz, más címeket egyelőre még nem jelentettek be.

A Microsoft közleményéből még annyi derül ki, hogy a legtöbb vezetékes és vezeték nélküli USB-s billentyűzet és egér lesz kompatibilis az Xbox One-nal, de együttműködések keretén belül kifejezetten Xbox-hoz szánt perifériák is jönnek, a Razer például már közzé is tett egy sejtelmes videót a Twitteren.

