35. alkalommal vár mindenkit a Művészetek Völgye

Jubileumot ünnepel az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja. A Művészetek Völgyében 10 napon át a képzőművészettől az újcirkuszon és a színházon át a zenéig színes programkínálat várja a látogatókat. A fesztivál honlapján elérhetőek a fesztivál bérletek és a napijegyek is.

A hazai zenei élet legismertebb előadói a Panoráma Színpadon kapnak helyet, ahol az idei évben is külföldi fellépővel örvendeztetik meg a szervezők a Völgylakókat. Kapolcsra érkezik José González svéd énekes-dalszerző. A közönség ezen a színpadon olyan produkciókat láthat, mint a Kispál és a Borz, az Elefánt, Beton.Hofi vagy éppen Dzsúdló. Itt kap helyet a FolkKarcok – Hagyományok Háza 25 – Völgy 35 című nagykoncert is, amely a fesztivál és a Hagyományok Háza közös jubileumi évét ünnepli.

Az ünnepi programok sorát gazdagítja a Cirque du Tókertben megvalósuló VölgySzimfonik 35. is, amely egyszeri és megismételhetetlen élményt ígér. A különleges produkcióban a Danubia Zenekar egészül ki a kortárs könnyűzene legismertebb előadóival. A jubileum alkalmából visszatér Taliándörögd egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Klastrom is. A kolostorrom minden nap immerzív művészeti installációknak és fényfestéseknek ad otthont, valamint három este különleges zenei programok helyszíne is lesz.

A jubileum kapcsán megjelenik egy, a múltra emlékező helyszín, a (H)őskorszak Udvar, ami Kapolcs utcáinak összegyűjtött emlékeit idézi meg, a kezdetekről, a fesztivál születéséről mesél 10 napon át a látogatóknak.

A fesztivál az idei évben is a színházi élet kavalkádját hozza el, két dedikáltan színházra fókuszáló színpadukra olyan nevek állnak fel, mint Szulák Andrea, Ullmann Mónika, Jankovics Péter vagy épp Márfi Márk. A Művészetek Völgye az idei évben is készül az Art-Színtérrel közös előadásra, ami a fesztivál első napján lesz látható.

A színház szerelmesei 10 napnyi improvizációt láthatnak a Momentán Udvarban, a Jurányi és a Dante előadásait a Buda Udvarban, de az irodalom, színház és zene találkozását is felfedezhetik a Poket Zsebkönyvek Udvarában.

A Művészetek Völgye évről évre pezsgő kulturális élményeket és a közösség erejét hozza el a Balaton-felvidékre. A fesztivál 35. alkalommal tárja a látogatók elé a művészetek színes világát, ezért nem érdemes megfeledkezni róla: július 24. és augusztus 2. között mindenkit vár a Völgy!