Molnár Gusztáv közös fotót posztolt újszülött kislányával

Molnár Gusztáv múlt szombaton, a magyar költészet napján adta hírül, hogy megszületett a kislánya, aki a Lili Róza nevet kapta.

A színész nemrég ismét a közösségi oldalán jelentkezett be, miután feleségével és a kisbabájukkal hazatérhettek a kórházból.

Ma estétől 2 hét nyugalom következik. Szeretnénk időt hagyni magunknak, hogy megismerhessük a kislányunkat. Értő figyelemmel és szeretettel akarjuk majd segíteni abban, hogy az lehessen, aki csak szeretne. Kíváncsi vagyok, mit tudunk majd mesélni neki az életről és az emberekről. Vajon tudunk tanulni a gyermekeinktől?

– tette fel a kérdést kislányával készült közös fotója mellett Molnár, aki szerint most új időszámítás veszi kezdetét az életükben.

Hangsúlyozta, hogy feleségével, Dorinával közös lányuk egy olyan családban fog felnőni, ahol a régi minták már nem érvényesek, és ahol közösen tanulják majd az újrakezdés felelősségét.

Hiszünk benne, hogy az ő növekedése és a mi nyitottságunk valahol összeér majd, és egy olyan családban válik felnőtté, amely végre a figyelemre, a türelemre és a megújulásra épít, nem csak itt a négy fal között. Egy új élet, egy új család, együtt indulunk el az ismeretlenbe itt, Magyarországon… Ma este jön az első fürdetés

– zárta sorait az édesapa, akinek korábbi kapcsolatából is van egy gyereke, fiával azonban nem tarthatja a kapcsolatot.