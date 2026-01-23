Puszilkodós, összebújós videót posztolt Stohl Andrással A Nagy Ő egyik szereplője

Hétfőn kerül majd adásba A Nagy Ő új évada, melyben Stohl András keresi a szerelmet. A színész-műsorvezető szívéért 20 nő verseng a műsorban, az pedig néhány TikTokra feltöltött tartalmat elnézve egyértelműnek tűnik, hogy Stohl egyikükkel igencsak szimpatizált a kulisszák mögött.
Árulkodó felvétel
A 34 éves Andrade de Souza Miriam a napokban egy közös videót tett közzé A Nagy Ő-vel, melyen
Stohllal összebújva néznek a kamerába, és felváltva puszilgatják egymás arcát.
Ez nem csak egy pillanat… ez a backstage. Egy puszi, egy mosoly, és mindaz, ami a kamerák mögött történik
– írta a felvétel mellett a realityszereplő, aki egy korábbi posztjában olyan fotót is mutatott, amelyen a műsor sajtóeseményén ölelkeznek Stohllal.
@mimidesouza.bp 🎬 Backstage az igazi Bachelorrel @stholandras ❤️🌹@TV2 hivatalos Ez nem csak egy pillanat… ez a backstage. Egy puszi, egy mosoly, és mindaz, ami a kamerák mögött történik. 📺 Január 26-tól, minden este találkozunk a TV2-n, 20:00-kor, az A Nagy Ő műsorban. Nevess velünk, élvezd velünk ezt az élményt, és nézz be a kulisszák mögé. 👉 Kövess engem insta: @mimidesouza.bp ,hogy még több backstage pillanatot láss 😜és még sok mást. #anagyo #bachelor #tv2 #realityshow ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
Ezt lehet tudni a nőről
A négygyermekes, 34 éves Miriam business sales associate-ként dolgozik. Brazil származású, de 14 éve Magyarországon él. Bemutatkozása szerint temperamentumos egyéniség, aki harmonikus kapcsolatra vágyik.
Stohl András egyébként nemrég elárulta, hogy a szerettei nem örültek túlzottan, amikor megosztotta velük, hogy ő lesz a következő Nagy Ő.