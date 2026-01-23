a nagy őstohl andrás
Szórakozás

Puszilkodós, összebújós videót posztolt Stohl Andrással A Nagy Ő egyik szereplője

TV2
admin Grósz Petra
2026. 01. 23. 11:04
TV2
Kétségkívül megvan közöttük a kémia.

Hétfőn kerül majd adásba A Nagy Ő új évada, melyben Stohl András keresi a szerelmet. A színész-műsorvezető szívéért 20 nő verseng a műsorban, az pedig néhány TikTokra feltöltött tartalmat elnézve egyértelműnek tűnik, hogy Stohl egyikükkel igencsak szimpatizált a kulisszák mögött.

Kapcsolódó
A Nagy Ő: ez a 20 nő száll majd versenybe Stohl András szívéért
Cikkünkben mutatjuk a leendő szereplőket.

Árulkodó felvétel

A 34 éves Andrade de Souza Miriam a napokban egy közös videót tett közzé A Nagy Ő-vel, melyen

Stohllal összebújva néznek a kamerába, és felváltva puszilgatják egymás arcát.

Ez nem csak egy pillanat… ez a backstage. Egy puszi, egy mosoly, és mindaz, ami a kamerák mögött történik

– írta a felvétel mellett a realityszereplő, aki egy korábbi posztjában olyan fotót is mutatott, amelyen a műsor sajtóeseményén ölelkeznek Stohllal.

@mimidesouza.bp 🎬 Backstage az igazi Bachelorrel @stholandras ❤️🌹@TV2 hivatalos Ez nem csak egy pillanat… ez a backstage. Egy puszi, egy mosoly, és mindaz, ami a kamerák mögött történik. 📺 Január 26-tól, minden este találkozunk a TV2-n, 20:00-kor, az A Nagy Ő műsorban. Nevess velünk, élvezd velünk ezt az élményt, és nézz be a kulisszák mögé. 👉 Kövess engem insta: @mimidesouza.bp ,hogy még több backstage pillanatot láss 😜és még sok mást. #anagyo #bachelor #tv2 #realityshow ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean

Ezt lehet tudni a nőről

A négygyermekes, 34 éves Miriam business sales associate-ként dolgozik. Brazil származású, de 14 éve Magyarországon él. Bemutatkozása szerint temperamentumos egyéniség, aki harmonikus kapcsolatra vágyik.

Stohl András egyébként nemrég elárulta, hogy a szerettei nem örültek túlzottan, amikor megosztotta velük, hogy ő lesz a következő Nagy Ő.

Kapcsolódó
Stohl András elárulta, mire kérte a családját, amikor megosztotta velük, hogy ő lesz A Nagy Ő
Bevallása szerint mindenkinek ugyanaz volt elsőre a gondolata.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
„Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok” – Boráros Gábor a könnyeivel küzdve üzent követőinek
Varga Ádám és menyasszonya felbontották jegyességüket
Friss hírek érkeztek Fenyő Miklósról: így van most az énekes
Pilótának adta ki magát a volt légiutas-kísérő, hogy ingyen repülhessen
Orbán Viktor megidézte a rezsidémont – Simor András a Bázishatásban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik