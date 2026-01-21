internetrepüléswifistarlink
Számos Budapestről induló repülő fedélzetén lehet majd ingyen internetezni

Egy repülőn telefonozó tinédzser. (Illusztráció)
Egy repülőn telefonozó tinédzser. (Illusztráció)
2026. 01. 21. 06:30
Images By Tang Ming Tung / Getty Images
Egy repülőn telefonozó tinédzser. (Illusztráció)
A Starlink villámgyors wifije ráadásul a turistaosztályon utazók számára is elérhető lesz az újítást bevezető légitársaság járatain.

A Lufthansával kötött megállapodás értelmében hamarosan Elon Musk Starlinkjét is ingyen használhatják majd a német légitársaság járatain utazók – számolt be a HVG –, a teljesen új felhasználói élményt adó villámgyors internetkapcsolat pedig számos budapesti járaton is elérhető lesz majd.

A lap értesülései szerint az év második felétől kezdik majd el felszerelni a Lufthansa összes járatát a Starlink nagy sebességű és ingyenes internetelérésével. A Starlinkkel kötött szerződés értelmében ráadásul nemcsak a német légitársaság, hanem a Lufthansa-csoport összes járatán is bevezethetik az újítást. Így a jövőben az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss International Air Lines gépein is internetezhetnek majd az utasok a levegőben.

Az újítás pedig a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utazóközönségét is érinti, hiszen a fent említett légitársaságok egytől egyig küldenek gépeket a magyar fővárosba.

A csoport powerbankokra vonatkozó szigorításának bevezetése után ez egy kifejezetten jó hír.

Csupán egy dologra lesz szükség az ingyennethez

A HVG azt írja, hogy a nem fapados gépeken ma már sok helyen elérhető az ingyenes internetkapcsolat, de a legtöbb légitársaságnál ez csupán az olyan üzenetküldő alkalmazások használatára vonatkozik, mint a Messenger, a Viber vagy a Whatsapp, és a többi alkalmazás használatához szükséges nagyobb sebességű internethozzáférésért már fizetni kell.

A hamarosan bevezetésre kerülő új technológiát mindenki ingyen használhatja majd a Lufthansa-csoport gépein. Ehhez csupán egy Travel ID-re van szüksége az utasoknak, ami pár perc alatt ingyenesen kiváltható, és több alkalommal is használható lesz. Ráadásul nem csak internetezni lehet vele, hanem a check-in folyamatát is le lehet majd bonyolítani vele, illetve a foglalások és a beszállókártyánk kezelésére is alkalmas lesz.

Egyes járatokon már idén bevezetik a Starlink wifijét

A fejlesztést már idén elkezdik telepíteni az érintett repülőgépekre, azonban a teljes flotta felszerelésének folyamata akár 2029-ig is eltarhat majd a lap szerint.

Egyébként nem a német légitársaság az első, amelyik hasonló együttműködést kötött a Starlinkkel, hiszen tavaly év végén egy másik európai légitársaság is bejelentette az újítás bevezetését.

