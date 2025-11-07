Ingyenes lesz a nagy sebességű wifi ennek az európai légitársaságnak a járatain

Megállapodást kötött az egyik legnagyobb európai légitársaság, a British Airways és az Elon Muskhoz köthető Starlink. Ennek értelémében 2026-tól kezdődően minden ügyfél ingyenes, nagy sebességű wifikapcsolatot érhet el a repülőgépek fedélzetén.

A légitársaság közleménye szerint a Starlink a világ legfejlettebb műhold-konstellációját működteti, amely sokkal közelebb kering a Földhöz, mint a hagyományos szatellitek, így még a legelszigeteltebb területeken is megbízható és gyors internetélményt nyújt. Ezt használja ki a British Airways, amely jövő évtől minden utasára kiterjeszti az ingyenes, gyors wifiszolgáltatását, még az óceánokon áthaladva is.

Az alacsony késleltetésű rendszer a társaság szerint szupergyors elérést kínál, amely lehetővé teszi a videók streamelését, a munkavégzést és a kapcsolattartást, több eszközön is.

A Starlink-üzlet része a British Airways 7 milliárd fontos átalakulási programjának, amelynek keretében egy fejlett mesterségesintelligencia-rendszert is bevezetnek. Ennek célja, hogy minél pontosabb menetidőt tarthassanak a járatok.