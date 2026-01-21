g.w.mkulcsár edina
Kulcsár Edina elvesztette magzatát

G.w.M és Kulcsár Edina
TV2
admin Csontos Kata
2026. 01. 21. 21:12
G.w.M és Kulcsár Edina
TV2
A veszteség mélyen megviselte.

Kulcsár Edina szerda este korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében írta meg egy követője kérdésére, hogy elvetélt. A kérdés úgy szólt: „Nem úgy volt, hogy terhes vagy?”

De! Úgy volt, viszont sajnos már nincs így

– felelte az influenszer, egy fekete szív és egy galamb emoji kíséretében. Hozzátette, a veszteség miatt mélypontra került.

Egy műsorban beszéltek Kulcsár Edina lehetséges terhességéről

Kulcsár Edina még múlt év végén szerepelt férjével, G.w.M-mel közösen Hajdú Péter műsorában, ahol a rapper megemlítette, hogy nem biztosak benne, hogy neje gyereket vár-e.

Lehet, hogy terhes

– mondta G.w.M, mire felesége nevetve számon kérte, miért mond el ilyesmit kamerák előtt.

Hajdú ezután arról érdeklődött, a terhességi teszt pozitív lett-e.

Figyelj, halvány. De elmegyünk dokihoz

– felelte rapper, Kulcsár pedig pontosított: négy tesztet csináltak, mindegyiken halványan látszódott a második, terhességet jelző csík.

A házaspár összesen hat gyereket nevel közösen, közülük kettő közös: a legkisebb, Dion tavalyelőtt nyáron született meg.

