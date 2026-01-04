molnár ninifucsovics márton
Szórakozás

Molnár Nini eddig sosem látott fotókat mutatott templomi esküvőjükről

Birton Szabolcs
admin Grósz Petra
2026. 01. 04. 08:02
Birton Szabolcs

Molnár Nini és Fucsovics Márton augusztusban árulták el, hogy titokban, szűk körben összeházasodtak. A divattervező azóta több tartalmat is megosztott a nagy napjukról, nemrég arról is egy csokor fotóval mesélt, hogy volt egy templomi szertartásuk is.

A kedvenc pillanatom 2025-ből 🤍 A templomi szertartásunk életem legérzelmesebb pillanata volt. Egy meghitt kápolna, egy rendkívüli pap, és a lelki társam, aki előttem állt – az esküvőnk napján, 2025.08.08-án – telihold alatt, az égnek ugyanazon a pontján, ahol a születésemkor. Annyira szent pillanat volt, amit csak a 20 legfontosabb emberünkkel osztottunk meg meg, hogy eddig nem sokat beszéltünk róla

– fűzte hozzá a képekhez.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

NINI FUCSOVICS MOLNAR (@ninimolnar) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Molnár Nini megmutatta esküvői videóját
Ilyen volt a nagy napjuk Fucsovics Mártonnal.

