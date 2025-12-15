Molnár Áron odaajándékozza az autóját a gyermekvédelmi rendszer egyik áldozatának

Molnár Áron hétfő délután a közösségi oldalán jelentette be, hogy elajándékozza az autóját egy, a gyermekvédelem poklában felnőtt fiatalnak. Videójában elmondta, a speciális gyermekotthonokban a fiatalok 40%-a érintett a prostitúcióval valamilyen módon, és hogy az elmúlt tíz év ombudsmani vizsgálatairól, amelyek gyermekotthonokról, speciális intézetekről és más intézményekről szólnak, tudott az állam, mégsem csinált semmit.

Csütörtökön lesz a születésnapom, és én jobban szeretek adni, mint kapni. Jöjjön az ajándékom: felajánlom ezt az autót egy olyan fiatalnak, aki a gyermekvédelemből jött, akit a rendszer magára hagyott, akit a kormány elárult, de túlélte. Legyen az gyermekotthont, intézetet vagy fiatalkorúak börtönét megjárt fiatal

– mondta el Molnár, majd bemutatta az elajándékozni szánt, Abarth típusú kocsiját, amit „ördög autóként” jellemzett. Mint elmondta, 4,6 millió forintból vette, a spórolt pénzén.

Hogy kellene-e nekem autó? Persze. Jól jönne a pénz, ha eladnám? Igen. De tudom, hogy van, akinek nagyobb szüksége van rá, és nem engedheti meg magának.

A videó végén azt kérte, kommentben javasoljanak neki olyan embereket, akik megérdemelnék az autót, ő pedig közülük fog sorsolni december 18-án. „Csak olyannak adom, akinek tényleg szüksége van rá” – tette hozzá.

Szeretnék adni nektek, ha már a rendszer ennyi mindent elvett tőletek

– zárta mondandóját.