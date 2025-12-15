A Szombat esi lázból ismert profi táncos tűnt fel a Csillag Születik színpadán, de kiejtették

Szerencsét próbált a Csillag Születikben Cseh-Szakál Tibor, aki 2006 és 2014 között az RTL Klubon futó Szombat esti láz című táncos showműsor négy évadában szerepelt profi táncosként. Partnerei voltak Erdélyi Mónika, Gáspár Bea, Varga Izabella és Eszményi Viktória.

A story.hu felidézte, Cseh-Szakál annak idején kiemelt figyelmet kapott a sajtótól, majd eltűnt a reflektorfényből. Időről-időre azért lehet róla olvasni az újságokban, például, hogy megnősült, családot alapított. Továbbra is tánccal foglalkozik, a klasszikus standard- és latin-amerikai stílusok mellett repertoárját soft chippendale show-val bővítette, amivel lánybúcsúkon lép fel.

A Csillag Születik színpadán azonban nem vetkőzött, partnerével, Szili Gizellával közösen adtak elő egy táncot. A zsűri tagjai (Geszti Péter, ByeAlex, Köllő Babett és Molnár Áron) nem ismerték fel az egykori RTL-es versenytáncost, produkciója pedig nem győzte meg az ítészeket: nem jutott tovább a válogatóról.