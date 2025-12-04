g.w.m
G.w.M: Szeretnék műsorvezető lenni, van ilyen affinitásom

Hajdú Péternél beköltözős műsorában vendégeskedett Kulcsár Edina és G.w.M, írja a Blikk. A rapper ebben úgy fogalmazott:

Szeretnék műsorvezető lenni, Peti. Van ilyen affinitásom. Igazából én azt érzem, hogy már csak rajtam múlik, de én olyasmi műsorokat vezetnék, mint mondjuk a Sebestyén Balázs, ahol lehet vérszívóskodni celebekkel, ahol önazonos vagyok

– ecsetelte az adásban.

Szintén Hajdúnál magyarázta el G.w.M, hogy megeshet, felesége ismét babát vár.

G.w.M egyébként több celebműsorban is látható volt az elmúlt hónapokban, például az RTL-en.

