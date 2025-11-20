Így került Katz mögé egy zebra

Miért járt Katz Dávid néhány nap leforgása alatt egy félelmetesen jó gyerek buliban, Budán egy gamer szentélyében és „Mongóliában”? – a válasz, hogy próbára tegye a TCL termékeit. A 24.hu stúdiója ugyanis egyik napról a másikra megtelt TCL-es cuccokkal és a 24.hu riporterének feladata az volt, hogy néhány nap leforgása alatt négy terméket – egész pontosan a NXTPAPER 11 Plus tabletet, a 65 C8K QD-MiniLED televíziót, a 27G64 Monitort és a Q65H Soundbart – kipróbáljon különböző élethelyzetekben. Hogy hogyan készült Dávidról zebrás fotó és miért nem szerette volna visszaadni a termékeket, kiderül a videóból.

A videó a TCL támogatásával készült.