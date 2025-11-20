tcltapasztalatok
Szórakozás

Így került Katz mögé egy zebra

Hirdetés
admin Katz Dávid
2025. 11. 20. 06:17

Miért járt Katz Dávid néhány nap leforgása alatt egy félelmetesen jó gyerek buliban, Budán egy gamer szentélyében és „Mongóliában”? – a válasz, hogy próbára tegye a TCL termékeit. A 24.hu stúdiója ugyanis egyik napról a másikra megtelt TCL-es cuccokkal és a 24.hu riporterének feladata az volt, hogy néhány nap leforgása alatt négy terméket – egész pontosan a NXTPAPER 11 Plus tabletet, a 65 C8K QD-MiniLED televíziót, a 27G64 Monitort és a Q65H Soundbart – kipróbáljon különböző élethelyzetekben. Hogy hogyan készült Dávidról zebrás fotó és miért nem szerette volna visszaadni a termékeket, kiderül a videóból.

A videó a TCL támogatásával készült.

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Cristiano Ronaldóval szelfiztek a Fehér Házban, Elon Musk is rákerült a képre
Szikora Róbert az új lemezéről: Használtam AI-t, konkrétan saját magammal is énekelek
Házasság első látásra: Rita először látta esküvői videójukat, zokogni kezdett Sanya „tiszteletlenségétől”
Szabó Zsófi: A miniszterelnök úr el tudja hozni, hogy béke maradjon Magyarországon
Óriásit bukott a magyar állam azon a gyáron, amit előbb eladtak, majd háromszor megtámogatták milliárdokkal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik