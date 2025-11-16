Megasztár: újabb kiesőt hozott a szombat, Tóth Gabi kemény kritikával üzent az egyik versenyő szüleinek

Szombaton a Megasztárban nem felejtettek el arról beszélni a zsűritagok, hogy Herceg Erika versenyzője, Ádám Attila furcsa helyzetbe került a hét folyamán: szülei ki akarták őt venni a tehetségkutatóból, mert úgy érzik, túl sok negatív kritikát kap a mesterktől.

A nézőket ez sem érdekelte, Ádámot a műsorban tartották, helyette Kökény Lali esett ki, Kökény Attila fia.

Tóth Gabi még azt megeleőzően, hogy eredményt hirdettek volna, elmondta a véleményét Ádám Attila szüleiről, írja a story.hu.

Ami engem kezd zavarni, hogy a mestereket kezdik beállítani mumusnak. Akik szegény kis Ádám Atika ellen összefogtak, hogy őt bántsák. És ezért az apukája ki akarja venni a versenyből. Elnézést, de ha engem az anyám vagy az apám ki akart volna anno venni a Megasztárból – amit ötmillió ember nézett – azért, mert a Presser Gábor – aki ott ült a zsűriben – kritikát fogalmazott meg, akkor nem jutottam volna odáig, ahol most vagyok. Én abból építkeztem, amit ott elmondtak. A lényeg, hogy mi egy ilyen csúnya gonosz mesterek vagyunk, akiken Erika, áttörve, mint egy szent édesanya majd téged föloltalmaz és megsegít. Elnézést, de én ebben a játékban nem akarok részt venni. Én azért ülök itt, hogy szakmai kritikát fogalmazzak meg. Azért ül itt mind a négy ember. Én szeretem az Attikát, szeretném, hogy fejlődjön. Ha kell, nagyon szívesen adok neki szakmai tanácsokat jövő héten. Felajánlom, nagyon szívesen foglalkozom veled, hátha az segítség lesz.

Itt visszanézhető a vita: