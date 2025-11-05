Görög Zita lehetett volna az első magyar Victoria’s Secret-angyal, ha nincs 9/11

Görög Zita a Ruhastory című YouTube-műsorban beszélt arról, hogy nem sok régi ruhadarabja van, mert ruhatára egy része New Yorkban maradt, ahová a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után nem tért vissza.

2001-ben kint éltem már, és a szeptember 11-i előtti nyáron hazajöttem. Akkor kaptam meg a hároméves munkavállalási vízumomat, és az anyukám azt mondta, hogy ha most elmegyek három évre, akkor mi lenne, ha nem szeptember 7-én szállnék fel a géppel, hanem maradnék még egy hetet itthon. Ezért az ügynökség átrakta a jegyemet szeptember 15-re. És így nem voltam jelen a szeptember 11-i támadásoknál

– idézte fel a történteket a modell, akinek az akkori ideiglenes szállásán maradtak a ruhái.

Nem tudtam visszamenni, egyszerűen nem vitt rá a lélek

– tette hozzá.

Mint kiderült, ezzel a döntésével nagy nemzetközi lehetőségektől esett el, azonban ennek köszönheti itthoni karrierje beindulását.

Akkor opciós voltam Victoria’s Secret bemutatóra, én lettem volna az első magyar, szerintem. Egyébként 2001 szeptemberében el is maradt a show. Aztán valahogy úgy alakult, hogy itthon maradtam. Úgy voltam vele, hogy ha ilyen sorsszerű ez a történet, akkor maradok itthon, megyek a régi álmaim után. Beiratkoztam az Operettszínház musical szakára, és onnan jöttek a tévés meg a filmes megkeresések.

Görög Zita elmondta, több ismerőse meghalt az ikertornyok összeomlásakor: „A World Trade Centerben rengeteg PR-os kolléga dolgozott, akikkel mi is dolgoztunk a fotózásokon, forgatásokon”.