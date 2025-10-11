Videó
„Esztétikai élmény vagyok, ugyan pulzusom nincs” – eljött az AI-influenszerek kora?
Aitana egy olyan influenszer, aki soha nem próbált ki egyetlen általa reklámozott terméket sem. Ő ugyanis nem valós személy, hanem a mesterséges intelligencia által generált virtuális figura. Követőit ez aligha zavarja, hiszen több százezren vannak például az Instagramon. Az ügynökségeknek is kifejezetten megéri virtuális modellekkel dolgozni, hiszen az AI-alapú „alkalmazottak” révén hatalmas bevételekre tesznek szert. A Deutsche Welle riportja.
