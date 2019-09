Most, hogy eljutottunk oda, hogy már az influenszerek is utálják a kifejezést, indítottak egy programsorozatot Influencer Festival címen, aminek célja a beharangozás szerint az volt, hogy a résztvevők megvitathassák az influenszer marketing sikereit, trendjeit, lehetőségeit és akár problémáit is. Nyilván minden élő és mozgó tartalomgyártó elment az eseményre, így mi is ott voltunk, hogy megkérdezzük az úgynevezett influenszereket például arról, hogy szerintük mi lenne a jobb kifejezés az influenszer helyett, vagy hogy mi a fontosabb, a szórakoztatás vagy az edukáció.