Nők: 100%, pasik: 0% – Kvíz: te felismered ezeket a szépségápolási eszközöket?

2025. 10. 10. 06:00
Teszteld, mennyire vagy otthon a női szépségápolás területén! Vigyázat, a férfiaknak szinte biztos a bukta, de még a nőket is érhetik meglepetések...

Ebben a kvízben képek alapján kell kitalálni, milyen női szépségápolási eszközöket vagy termékeket mutatunk a képen. Gyantacsík, mitesszereltávolító vagy valami egészen más? Csak az igazán hozzáértők tudják minden kérdésre a választ! Vajon te hányat ismersz fel?

