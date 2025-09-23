Tóth Gabi a testvéri kapcsolatokról: „Ha ezt nyilatkozná, lehet, nem beszélnél vele te sem”

Az e heti Megasztár beharangozójában van egy jelenet, melyben Herceg Erika egy versenyzőpár történetét hallva kifakad: „Hogy lehet az, hogy testvérek nem beszélnek egymással? Én ezt nem tudom felfogni”.

Tóth Gabi felelt neki:

Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amikor kiderül, hogy te vagy benne a zsűri, hogy: szenny meg hulladék, akik benne vannak… Akkor lehet, hogy nem beszélnél vele te sem…

Ezzel arra utalt, hogy Tóth Vera az elmúlt időszakban többször kritizálta a Megasztárt, melynek első évadát ő nyerte meg. Nemrég azt mondta, szégyelli és kikéri magának a Megasztár aktuális évadát. Kijelentései után Tóth Gabi lapunknak azt nyilatkozta, nincs ideje azzal foglalkozni, ki mit mond róla, sokkal fontosabb neki a kislánya, aki jövőre iskolába megy.

Később a TV2 is reagált Tóth Vera mondataira, a csatorna közleménye szerint tavaly ő is részt vett a zsűri castingján, ám végül nem rá esett a választás. Úgy vélik, szavai mögött csak csalódottság rejtőzik. Tóth Gabi utóbb azt mondta, teljesen egyetért a csatorna nyilatkozatával, és hogy szerinte a nővérét rosszul érintette, hogy nem ő kapta a Megasztár zsűriszékét, pedig nagyon szerette volna. „De ott van a jövő évad, az még sikerülhet neki. Sőt, lehet, együtt is ülhetünk majd a zsűriasztalnál, hisz mindketten tehetséges énekesnők vagyunk” – fűzte hozzá.

A fentebb idézett videót látva a Bors feltette a kérdést Tóth Gabinak, hányadán állnak most a nővérével.

Soha semmilyen körülmények között nem tudnék rosszat mondani a testvéremre. És nem is fogok. Bármi is van, ő mindig a testvérem, és szeretni fogom őt. Ha valami problémám van vele, akkor maximum elmondom neki privátban, de ez nem a közönségre tartozik. Nincsen testvérháború köztünk, csak van egy egyet nem értés. De őszintén nincs háború vagy veszekedés. Mosolyszünet sincs köztünk, most is volt nála Hannika, videóztunk is… Én tiszteletben tartom a véleményét, ennyi

– fogalmazott az énekesnő, aki szerint nővére legutóbbi kritikája, miszerint a Megasztárban lelketlenül kihasználják mind a főszereplőket, mind a versenyzőket, nem feltétlen neki szólt.